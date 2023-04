19 de abril, el día para rezarle a San Expedito

Según dicen en el momento de la conversión un cuervo trató de persuadirlo que lo dejase para mañana. San Expedito reaccionó enérgicamente aplastando al cuervo diciendo repetidas veces "hoy no dejaré nada para mañana, a partir de hoy seré cristiano".

San Expedito es reconocido por el Don para resolver necesidades urgentes, pero también es Patrono de los Jóvenes, Socorro de los Estudiantes, Mediador en los Procesos y Juicios, Salud de los Enfermos, Protector en los Problemas de Familia, Laborales y Negocios, pudiendo ser invocado en otros casos.

san expedito.jpg 19 de abril: se celebra el Día de San Expedito.

Oración a San Expedito

A continuación, la oración de tres días que se le reza a San Expedito “para una extrema y urgente necesidad”, la cual se puede repetir en el espacio en que uno se sienta más cómodo.

Primer día

De mis ojos salen lágrimas, en mi rostro se ve la angustia y desilusión, mi alma suplica de tu ayuda, no tengo más fuerzas para seguir adelante.

Acudo a vos San Expedito, te ruego que me quites este dolor lo más pronto posible, confío en vos plenamente, hacé que mi corazón se llene de esperanza y fe, y siempre siga por el camino del bien. Sé que vos siempre me protegés y me guías. Amén.

Segundo día

Hoy es un día muy gris, no alcanzo a ver con claridad, mis enemigos me acechan, quieren lastimarme sin piedad.

Por eso hoy recurro a vos San Expedito, ya no puedo con este peso que cargo, la traición, la falsedad, la falta de tolerancia que hay en estos momentos en mi vida, no dejan que pueda avanzar, pero si vos, San Expedito, estás a mi lado, nada de esto puede lastimarme, ni frenarme.

Cubrime y protegeme de todos mis enemigos, que solo quieren lastimarme. Dame tu protección de forma urgente. Amén.

Tercer día

Tu coraje se puede sentir, San Expedito, por eso Dios te eligió como su servidor, ningún mal puede con vos.

Vos sos más fuerte que cualquier huracán, saliste victorioso de las más duras tormentas, y entre los más inhumanos y despiadados hombres, acabaste con la maldad y el odio, lograste hacer florecer el amor en las almas más despiadadas y frías, porque solo vos, San Expedito, podés con todo.

Y con vos a mi lado cualquier cosa es posible, glorioso San Expedito, rogá por mi, por mi familia y por la paz mundial. Amén.

Al finalizar, se recomienda rezar un Padre Nuestro y un Ave María.

Como cada 19 de Abril, miles de fieles vienen a pedir y a agradecer a #SanExpedito en la Parroquia Nuestra Señora de Balvanera (Bartolomé Mitre y Azcuénaga).

El lema de este año: "Queremos vivir en unidad hoy".

El lema de este año: "Queremos vivir en unidad hoy".

Móvil @NacionalAM870 pic.twitter.com/Lng0xjLHKD — Hernán Mundo (@HernanMundo) April 19, 2023

