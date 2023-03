"Sandra Durlock": el gracioso error de Julieta en Gran Hermano.

Gran Hermano: cuatro participantes quedaron nominados

Los seis participantes de Gran Hermano votaron este miércoles por la noche y cuatro de ellos quedaron en la placa de nominados, luego que Valentina, la hermana de Marcos, ganara el concurso paralelo entre familiares.

Los cuatro integrantes de la casa que recibieron más votos fueron las cuatro mujeres: Camila, Romina, Julieta y La Tora. Nacho fue el menos votado y Marcos recibió el liderazgo por la prueba que ganó su hermana.

Este jueves será el turno de que el salteño salve a uno de la placa. Durante su votación, le otorgó dos votos a Lucila y uno a Camila, por lo que Romina y Julieta correrían con ventaja. De todos modos, habría que ver qué estrategia aplica.

La última participante en ser eliminada del reality que conduce Santiago del Moro había sido Daniela, hace 10 días atrás.

Gran Hermano: La Tora está cansada de Romina

Lo que comenzó como una charla de consuelo entre Nacho y Lucila por la salida de Gladys de la casa de Gran Hermano derivó en una fuerte crítica de la Tora hacia Romina.

"No me estoy sintiendo cómoda con algunas cosas. Hablo de Romina", comenzó la jugadora oriunda de Beraztegui al hablar con el exfutbolista.

uan Ignacio le sugirió a su pareja que la exdiputada debe estar cansada al igual que todos, y que le molestan cosas como a cada uno de los jugadores del reality, según publica Telefe.

Sin embargo, la Tora no reculó. "Sí, pero en el sentido de juego también. Me están cayendo fichas de otras cosas también. Pienso en quedarme callada o actuar. En este momento tengo mucho enojo: Romi no dejó cocinar a Valen, no dejó a Rodo hacer una salsa, le dijo al primo que está muy flaco", enumeró Lucila contra Romina.