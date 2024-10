Videos: los fuertes cruces de Bullrich con los diputados en su paso por el Congreso

A partir de ese momento, el clima se puso más ríspido y se armó un remolino de acusaciones cruzadas: las más enardecidas fueron la kirchnerista Pokoik y la izquierdista Vanina Biasi.

“Vamos a seguir con esta política porque es una política de devolverle libertad a los ciudadanos”, redobló la apuesta la funcionaria, al hacer referencia al protocolo antipiquetes con el que se logró disminuir la cantidad de cortes de calles y rutas.

Uno de los que se salió de la vaina fue el veterano diputado de UP Leopoldo Moreau, quien le reclamó a la ministra que se callara.

“Pará nene, pará, pará Moreau, pará flaco. Conmigo no te la creas, pará un poquito. ¿Quién habla? Callate vos, caradura. ¿Querés que te cuente la plata de (Alfredo) Yabrán que cobraste vos acá? ¿Querés que te cuente la plata que cobraste de Yabrán, Moreau? ¿Querés que te cuente? Yo era diputada cuando vos cobraste la plata de Yabrán, caradura. Cuidado eh. Cuidadito”, disparó.

