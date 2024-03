Salario: San Rafael otorgó un nuevo aumento para los empleados municipales

Por su parte, el secretario de Hacienda de la comuna, Marcelo Gómez, explicó a Canal 6 que se celebró un acuerdo "siguiendo la política del Ejecutivo, de ir recomponiendo el salario municipal y que vaya en concordancia con la inflación".

En concreto, la paritaria cerró con un 13% sobre el salario básico de cada categoría. Además, se incrementó la “ayuda alimentaria” a $14 mil, la escolaridad primaria ($2.500), escolaridad secundaria ($3.500) y las "asignaciones familiares" a $5 mil.

Según indicaron, al acuerdo se debe sumar el bono no remunerativo, no bonificable, que se pagó el 15 de marzo. Se trató de un monto de $30.000.

"Se busca ajustar el salario del empleado, conforme va avanzando la inflación", dijo Gómez.

