"Pese a la campaña desestabilizante, voy a convocar a la unidad nacional"

Sergio Massa visitó Mendoza por cuarta vez en lo que va de 2023. Pero, a diferencia de las ocasiones anteriores, en esta oportunidad aterrizó en San Rafael . Si bien no era el destino fijado originalmente (tenía previsto llegar a la capital el miércoles), la postergación de su viaje por la disparada del dólar, colaboró para que recalibrara el paso por la Provincia .

elecciones 2023 Massa: "No se sorprendan si alguien del PRO o la UCR es parte de mi gobierno"

- Hubiese sido muy malo para la democracia argentina a 40 años de su recuperación; muy triste. Cuando hay situaciones muy complejas del país, a mí me van a ver siempre dando un paso al frente; no soy de los que se esconden ni de los que tienen miedo .

Amo este país. Si me muriere y tuviera que elegir dónde volver a nacer volvería a elegir la Argentina. Siento que tenemos todo para ser un gran país, si nos ordenamos y dejamos de pelearnos por pavadas; si ponemos el foco en la capacidad de la gente, el trabajo; la capacidad de inversión, en nuestra riqueza, y con el enorme nivel de recursos que tenemos que transformar en riqueza.

- Usted anunció que convocará a la unidad nacional a partir del 10 de diciembre. ¿Qué predisposición hay a nivel dirigencial, con el tono de campaña que estamos viviendo?

- Voy a convocar igual, por más que la campaña sea dura, descalificante y desestabilizante. Mi obligación y responsabilidad es poner la otra mejilla y pensar en todos los argentinos y no en un agravio que pueda haber sufrido personalmente.

Sergio Massa, gasoducto San Rafael Sergio Massa visitó San Rafael este viernes feriado. Recorrió el gasoducto y la pulpera Foto: Prensa Unión por la Patria

- ¿Qué ocurrió con las metas que se puso cuando llegó al Ministerio?

- Cambiaron las metas por la sequía. Estamos viviendo todavía la peor de la historia, que vino combinada por heladas tardías en economías regionales. Nos quitó más del 20% que íbamos a facturar como país de nuestras exportaciones. Hubo que elegir si privilegiábamos sostener el trabajo y la producción; o cerrar las cuentas, pagarle al Fondo (Monetario Internacional), achicar los volúmenes de importación, perder 300 mil empleos, y la suspensión de la actividad de casi 11 mil pymes.

Elegí el costo de tener un poco más de inflación contra el beneficio de tener generación de empleo todos los meses. Para mí, el trabajo es lo más importante que puede tener una persona.

- ¿De dónde sale la situación cambiaria que utilizan los argentinos como termómetro para saber si tienen fiebre económica?

- En el caso de lo que pasó la última semana, hubo cuatro o cinco delincuentes que a caballo de declaraciones irresponsables salieron a hacer su veranito contra el ahorro de los argentinos. Es una organización criminal que lava dinero, que tiene ramificaciones en Mendoza, Paraguay, Madrid u Estados Unidos con fundaciones truchas armadas para recibir giros de cuentas. Que secaba de pesos la plaza y cada vez que hacía saltar el tipo de cambio, la rentabilidad sobre la base del negocio de la transferencia para las empresas era mayor. Usaba de cara pantalla una empresa de turismo.

Sergio Massa, San Rafael, entrevista Medios Andinos 03.jpg Sergio Massa habló con Medios Andinos durante su paso por San Rafael

- ¿Qué puede cambiar en la política de su eventual gobierno respecto del de Alberto Fernández para que la economía tenga una previsibilidad distinta?

- Primero, el acuerdo de gobierno de unidad nacional. Nadie se puede sorprender si alguien de origen peronista que hoy está en el PRO, o algún radical, forme parte de mi gobierno. Tengo un histórico vínculo y relación con esos dirigentes, y hoy es una de las principales fortalezas. El 10 de diciembre vamos a tener un peronismo que abre los brazos y un presidente con el coraje de hacer los cambios necesarios; y con la virtud de ser un trabajador, el aprendizaje de frustraciones y fracasos, y la humildad de pedir disculpas cuando se equivoca.

Pero por sobre todas las cosas, con la convicción de que nuestro país es el octavo en territorio en el mundo, que juega un papel central en el comercio de proteínas, minerales, energía, y conocimiento; que son las grandes batalles del mundo. Si se ordena, puede ser un país que pegue un salto de desarrollo económico muy importante.

- Usted dijo que nos ahorraremos 7 mil millones de dólares en materia energética.

- Solo la terminación del gasoducto (Néstor Kirchner) nos permite este año estar en equilibrio; y que el año que viene vamos a ganar 7 mil millones de dólares; sumado al gasoducto del norte que nos permite dejar de importar gas de Bolivia.

- ¿Y el gasoducto de San Rafael cuándo se termina?

- En 90 días. En estos días vamos a hacer la última transferencia de 4.800 millones de pesos. Los sanrafaelinos tendrán el gas necesario para industrializar fruta para seguir abriendo mercado y agregar valor. Aspiramos que sea con la ampliación a 25 de Mayo y que Malargüe tenga su conexión al gas de Vaca Muerta.

- Si llegase a presidente, en San Rafael tendrá a dos hermanos (por los Félix) que le van a ir a golpear la puerta insistentemente…

- El gasoducto de San Rafael lo consiguió Omar Félix por la lucha que llevó cuando era diputado y dijo que si no se incluía en el Presupuesto, no lo votaría. Eso es muy valorable: que los legisladores defiendan a sus comunidades es lo más valioso que puede tener un dirigente.

Sergio Massa, San Rafael, entrevista Medios Andinos 02.jpg

- ¿Cuánto significaría en su pretensión de pacificación de los argentinos, la visita del Papa Francisco?

- Todo. Pero Argentina necesita un presidente que no lo putee al Papa, sino que le diga que es el argentino más importante de la historia y que por lo tanto esperamos que nos visite. ¿Le parece que un jefe de Estado reciba insultos como invitación de un candidato a jefe de Estado?

Milei me mintió en el debate cuando dijo que lo había expresado cuando no era candidato, porque en la entrevista con Tucker Carlson repitió lo que dijo del Papa de que es el enviado del demonio en la Tierra y que es comunista. Pero también es no entender que la enorme mayoría de los argentinos creyentes de todos los credos tienen un respeto por alguien que expresa la máxima autoridad de una de las religiones.

- ¿Por qué eligió San Rafael?

- Ya había estado en Mendoza capital y el sur mendocino productivo necesitaba de nuestra valoración y respeto. Y me permite hablar a las mamás de Mendoza y que piensen que podemos construir un país sin que sus hijos vayan al colegio con un arma en la mochila, que no tenga que vender un órgano para pagar la universidad de su hijo.

En definitiva, no se baja a tierra qué significa en la vida real de la gente la propuesta de Milei: que es pagar un millón 300 mil pesos al año los planes de vacunación que hoy son gratuitos; tener que pagar por atenderse en la salud, pagar 3 millones al año para la universidad de hijos, recorte de las becas, pagar $1.100 el boleto de colectivo. Si no, son frases que por el personaje hilarante suenan atractivas en Tik Tok, pero lo real y concreto significa libre venta de órganos, libre circulación de armas, que el trabajador no tenga derecho a la indemnización y a las vacaciones pagas.

Hay un camino, que es el que queremos recorrer nosotros, que requiere esfuerzo, control de gasto público, promover la inflación y baja de impuestos; y otro que es un salto al vacío.

