Paritarias: los empleados judiciales también rechazaron la suba salarial

Aumento salarial Paritarias: "Se ofrece lo que se puede pagar", el Gobierno no pondrá en juego el equilibrio fiscal

Estos últimos fueron los únicos que no cerraron un convenio en la etapa previa de negociación y el Ejecutivo decidió otorgarles el aumento por decreto .

El reencuentro de hoy tampoco fue positivo, ya que las partes no llegaron a un acuerdo. La propuesta fue la misma que se elevó al resto de los sectores y que ya recibieron el SUTE, AMPROS y ATE .

Apertura año judicial 2023.jpg Los empleados judiciales rechazaron la primera oferta en la reapertura de paritarias Foto: Yemel Fil

Se trata de subas al salario básico escalonadas por mes: en junio 10,5%, en julio 8%, en agosto 14%, en septiembre 8% y en octubre 8%. Cabe recordar que en lo que va del año obtuvieron 5% en enero, 5% en febrero, 10% en marzo, 5% en abril y 12% en mayo.

Desde la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial se quejaron que el ofrecimiento no incluyó “la cláusula C, ni la de protección del salario contra la inflación. Y nada dijo de la deuda del 2020 ni del compromiso de no sanciones, represalias ni descuentos por las medidas adoptadas en el marco del conflicto” que mantuvo el gremio mientras discutía su salario.

Por ello, exigió “una mejora de la oferta salarial que contemple las exigencias de las y los trabajadores judiciales”. La negociación pasó a cuarto intermedio para el próximo jueves 6 de julio. El mismo desenlace tuvieron el resto de las audiencias paritarias de la jornada.