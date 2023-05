La reacción de la dirigencia mendocina frente a la alta inflación

“La triste paradoja de Massa y el gobierno kirchnerista. Lograron en abril que la inflación empezara con 3, pero no la mensual, sino la acumulada en el año. En cuatro meses, 32 por ciento de inflación. Un completo fracaso ”, escribió el senador nacional.

Por el lado del PRO que integra La Unión Mendocina, el diputado nacional Álvaro Martínez planteó que no hay rumbo económico ni respuestas. “La gente no puede seguir viviendo este infierno por efecto de la inflación. Los que decían que venían a cuidar a los argentinos, no han hecho más que transformarse en sus verdugos”, evaluó.