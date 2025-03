Entre viñedos y con la Cordillera de testigo, así será la entrega de las Estrellas Michelin en Mendoza

Finalmente, expresó que la elección de Mendoza como sede significa un reconocimiento a este desarrollo: “Venimos a coronar que las jornadas de distinción 2025 se hagan en Mendoza y no en Buenos Aires, como en otras oportunidades”.

También podés leer: Sector vitivinícola: el INTI, en un proyecto que garantiza la trazabilidad de la cadena

Alejandro Vigil, empresario gastronómico, definió la realización de esta ceremonia como “fundamental para visibilizar y proyectar la gastronomía local”. Además, enfatizó que esta iniciativa es clave para incentivar “nuevos emprendimientos que abarquen todos los niveles y estilos culinarios”.

Por su parte, Sofía Pescarmona, propietaria de Bodega Lagarde y restaurante Zonda, expresó sentirse “muy orgullosa como mendocina” y comparó el reconocimiento Michelin con “ganar la Champions o la Copa del Mundo”. Además, expresó su expectativa por el crecimiento local: “Ojalá algún día tengamos un restaurante tres estrellas, como el de Mauro Colagreco, referente mundial. Mendoza tiene un ecosistema gastronómico maravilloso”.

Embed - Mendoza will host the next MICHELIN Guide Ceremony BUENOS AIRES& MENDOZA