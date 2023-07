El radicalismo mendocino, con todo contra Massa y el Gobierno por la inflación

En el mismo sentido se expresó la presidenta provisional del Senado provincial, Natacha Eisenchlas , quien responsabilizó a Massa de “quebrar la economía”. “Las familias no llegan a fin de mes, condenando a la pobreza a millones de argentinos. Es obsceno y triste lo que el kirchnerismo reciclado en UxP ha hecho con la inflación”.

También desde la cámara alta, el jefe de bloque de Cambia Mendoza - Martín Kerchner- señaló que “la inflación no da respiro, por más de que con un 6% intenten convencernos de otra cosa”. Y publicó ejemplos del aumento que han sufrido diferentes productos en el último año, como el azúcar (333%), el arroz (196%), huevos (178%), entre otros.

La inflación no da respiro, por más de que con un 6% intenten convencernos de otra cosa.

Esta es una muestra de la realidad de la inflación del último año



Azúcar 333%

Arroz 196%

Huevos 178%

Detergente 151,4%

Conservas 144%

Manteca 141%

La precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, Patricia Giménez, por su parte señaló que no hay “nada que celebrar”. “El ministro que quiere ser Presidente no hace su trabajo para solucionar uno de los mayores flagelos de la Argentina. Cada día hay más indigencia y trabajadores que no pueden acceder a la canasta básica”, reflexionó.

En tanto que la senadora nacional Pamela Verasay subrayó que en los tres años y medio de gestión de Alberto Fernández la inflación acumulada alcanza el 500% y la brecha cambiaria superó el 100%. “Y aún faltan 5 meses para dejar el gobierno”, manifestó.

“Estos son los resultados del ministro Sergio Massa, ahora venido en candidato de Alberto y Cristina (Fernández de Kirchner). Un ministro que ha demostrado incapacidad absoluta para solucionar el descalabro económico es precandidato para conducir la Argentina”, analizó la legisladora.

Y concluyó: “La única variable fija es el frente Unión por la Patria, cuya exclusiva preocupación es que los jueces protejan a la vicepresidenta. Los argentinos tenemos la posibilidad de dejar atrás al populismo que ha destrozado a nuestro país”.