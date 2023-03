Dólar regional: el Gobierno de Mendoza no fue convocado

Sergio Massa.jpg El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció en el Desayuno de la Coviar la implementación de un dólar diferencial.

"La posibilidad de tener un dólar competitivo o un incentivo de rentabilidad para el sector era algo muy reclamado desde hace mucho tiempo. Pero era de difícil concreción por el hecho de que todas las economías regionales piden un dólar diferencial. No era sencillo poder lograrlo", aseguró Massa.

Por eso, a partir de ese día se iniciarían las convocatorias para una serie de reuniones para trabajar en conjunto y definir los alcances y metodologías con los actores. Distintas entidades privadas del sector, encabezadas por Coviar, serán recibidos por funcionarios nacionales este miércols a las 11 hs en la Secretaria de Agricultura de la Nación.

Mientras que por parte del Gobierno Provincial negaron cualquier tipo de contacto con la Nación por este tema. "A mi no me llamó nadie, no me convocaron", aseguró el ministro de Economía, Enrique Vaquié.

Además, el funcionario provincial, destacó que desconoce los motivos por los que no se contactó al Gobierno de Mendoza para ser partícipe de las definiciones sobre este tema.