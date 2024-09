Fernando Burlando lanzó una dura advertencia a los padres de Loan: "Los espera el infierno".

El ex abogado de la familia de Loan, Fernando Burlando , criticó a los papás del niño desaparecido en Corrientes después de que lo sacaran de la causa y les advirtió que les espera “el infierno ”. Burlando explicó que les había informado sobre una pista clave que ellos no tomaron en cuenta.

La indiferencia de los padres hacia la investigación

“Les conté a José Peña y a María Noguera y les chupó un huevo, no me preguntaron más”, manifestó Burlando. Para el ex abogado, la grieta en la relación surgió cuando los padres mostraron indiferencia al desarrollo de la investigación.