El conmovedor relato del padre de Genaro Fortunato tras la detención de Julieta Silva

“Hoy tengo más certezas que antes, fue intencional . Me llena de bronca y un montón de cosas, que entiendo que es lógico que me pasen”, explicó Miguel, en relación a la muerte de su hijo que, para la justicia, había sido un accidente.

“Cuando pasó esto no teníamos duda de la intencionalidad. Pero siendo objetivos, con el paso del tiempo, uno termina entendiendo que seguramente no es objetivo. Entonces de alguna forma, termina tirando paños de duda. Bueno ahora no tengo dudas. Las únicas personas que conocían este lio, que no creían en la intencionalidad fueron los tres jueces. El resto, creo que no”, explicó el padre del joven.

Luego agregó: “Me da la sensación de que esto confirma, lo que en algún momento intentamos pensar que no podía ser”.

“No dudamos en ese momento. Pero también cuando pasó un poco el tiempo, uno se puede enfriar y pensar un poco más, llegamos a pensar que, a lo mejor, quizás nuestra visión fuera sesgada. Pero cuando pasa esto, uno empieza a hilvanar de nuevo, detalles, y no vuelvo a no dudar de la intencionalidad”, explicó Fortunato.

CASO FORTUNATO-PERICIAS-MEC Miguel Fortunato durante una de las pericias realizadas en la investigación de la muerte de Genaro, en San Rafael. Marcelo Piaser

En ese sentido, el hombre aseguró que siempre piensa en “injusticia” y hoy, luego del hecho reciente, “le aparecen las certezas”.

“Con la familia hemos intentado aislarnos de todo esto, de buscar en Genaro el recuerdo de él, las cosas que nos hacían reír. Hemo decidido acordarnos de él con una sonrisa y sacar todo lo que nos hace daño. Volver el tiempo atrás y pasar por lo mismo es tedioso y doloroso”, sostuvo el padre de Genaro.

Luego concluyó: “Creo que esto será lo que deba ser, pasará como deba pasar. Esta mujer vivirá como pueda, quiera o como le permita la ley. Creemos que no vale la pena gastar más tiempo y energía en esto”.

Julieta Silva permanece detenida, en el marco de una causa por violencia intrafamiliar, en la que el denunciante es su actual marido.