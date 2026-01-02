Detuvieron en Mendoza a dos hombres con simbología nazi que amenazaban con matar a Javier Milei

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal realizó dos allanamientos y detuvieron a dos hombres que amenazaban con matar al presidente Javier Milei , tenían armar de fuego y promovían la violencia hacia la comunidad judía.

Las detenciones fueron comunicadas por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , a través de sus redes sociales. "No solo llamaban a matar al presidente Javier Milei en redes; también promovían el fusilamiento de la comunidad judía. El DFI investigó, allanó y detuvo a dos hombres en Mendoza" , informó.

"Tolerancia cero al antisemitismo. La discriminación y la violencia no tienen lugar en la Argentina" - Alejandra Monteoliva.

Los detenidos difundían mensajes de odio con contenido nazi, promovían la discriminación y amenazaban al Presidente. La investigación inició en octubre cuando las autoridades detectaron las publicaciones en las redes sociales y comenzaron los trabajos de inteligencia digital para dar con los sospechosos que vivían en Guaymallén y Godoy Cruz .

WhatsApp Image 2026-01-02 at 22.04.22

Los usuarios realizaban publicaciones vinculadas al nazismo y expresiones de fuerte contenido antisemita, entre ellas la frase: “A las ratas se las deben envenenar”. Parte de los mensajes violentos también estuvieron dirigidos al Presidente: “No hay que frenarlo, hay que matarlo”.

Los resultados de los allanamientos sobre amenazas a Javier Milei

Los detenidos, de 37 y 43 años, quedaron a disposición de la Justicia federal, mientras que las armas fueron incautadas por el Ministerio Público Fiscal.

Los procedimientos, ejecutados de manera simultánea, culminaron con la detención de los dos acusados. Además, se secuestraron dos armas de fuego (calibres 22 milímetros y 9 milímetros), 31 municiones de pistola, 37 cartuchos de escopeta, un cargador, dos teléfonos celulares, elementos con simbología de extrema derecha (entre ellos un paño con el águila imperial, un collar y un chaleco con la Cruz Celta) y diversa documentación de interés para la causa.

WhatsApp Image 2026-01-02 at 22.07.25

Las armas quedaron a disposición de la Unidad Fiscal N° 9 del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza. Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interventor junto con los elementos incautados.