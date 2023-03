Una Fiesta de la Vendimia con anuncios lejanos y mucha rosca.

La Fiesta de la Vendimia de la política, de los gestos y los contra gestos, de las palabras y anuncios alejados de los productores que no están en los salones sino en las calles acompañando a sus reinas o siguiéndolo por la tele, se apagará este mediodía con el tradicional evento privado que toma características de público por sus invitados.

No faltaron buenas intenciones en los discursos y medidas , es cierto, pero una vez más quedan lejanas de los hombres y mujeres que con esfuerzo nos dan sus uvas para nuestros vinos, desde los de cada día hasta los más selectos.

El principal anunció del Ministro Massa era muy esperado, un dólar diferencial para la exportación de vinos. Pero, disculpen, no escuche reclamarlo a ningún productor, o chacarero. Al igual que las desaparición de las retenciones es un reclamo permanente de los bodegueros y exportadores y, seamos sinceros, no le mejorará en nada el precio de la uva al hombre y la mujer de viña.

La problemática del agua que es un reclamo permanente en las fincas quizás sea lo más cercano que se escuchó a la necesidad de los productores. Las obras de infraestructura seguramente mejoraran la cantidad y calidad del agua para riego, pero todo lo que se anuncia de financiamiento para obras intra finca termina en la mismas manos grandes mediante una serie de argucias. Los más chicos siempre chocan con la misma barrera, la misma que cuando van al banco, la burocracia que los deja afuera. Uno de los pocos productores que circulaba por el patio de Hyatt y que no era de Mendoza fue bien gráfico: "Para llegar a algo de esto tenes que tener más virtudes que la Virgen de Andacollo”, ya sabemos de dónde venía el productor.

Apagadas las luces de tanto reflector y los parlantes de tantos micrófono, hoy, mañana, pasado seguirá una cosecha extraña que esta generando permanentes desafíos. La ola de calor apuró la maduración de uvas de tal modo que muchas fincas del Valle de Uco que cosechaban sus tintas finas recién a mediados de marzo pasadito, están trabajando a todo vapor para cosechar y llevar a bodega. La situación se ve claramente en los partes semanales del INV. A pesar de que esta cosecha sera mucho menor a la del año pasado a está altura ya haya más uvas cosechadas que el año anterior.

Otro dato que deja el sábado es el acercamiento incipiente entre Bodegas de Argentina y la Coviar después de años de relaciones belicosas. La salida del vice presidente del BA y la llegada de Gonzalez (cuya cooperativa de origen es socia de la entidad de la calle Rivadavia) crea otro clima hacia adelante. (ver nota de Miguel Flores en esta edición)

En los salones la política estuvo más presente que la producción. Desde el jueves con la llegada de Horacio Rodríguez Larreta el oficialismo mendocino y oposición nacional estuvo en llamas. Conferencias de prensa dadas por los mismos personajes pero con definiciones diferentes, reuniones por todos lados, las dos más importantes se dieron en la Residencia Pescarmona del Gobierno de Mendoza y en la casa particular del ex gobernador Julio Cobos. Sin embargo parece inexorable que el sello del PRO se mantendrá en Cambia Mendoza pero no así su principal referente Omar de Marchi. Ya estaría todo listo para que la competencia en las PASO de Alfredo Cornejo dentro de Cambia Mendoza sea Luis Petri.

massa reuniones.jpeg Sergio Massa en una de las tantas reuniones en los salones del Hyatt. La Vendimia se llenó de rosca política.

Mientras tanto desde el propio estrado del Hyatt, Gerardo Morales, pareció desmarcarse de la dureza de Cornejo y los referentes del PRO y pidió a los legisladores nacionales votar la ley de desarrollo agrícola y exportaciones, la de electro movilidad y la de hidrógeno verde. Toda una señal a la interna de la oposición nacional.

Mientras tanto un hecho interesante volvió a pasar en los mensajes del oficialismo. Ya habíamos marcado en Radio Andina (el viernes) que llamaba la atención que los dirigentes y funcionarios que ya estaban en la provincia no nombraban al Presidente.

Ayer en los patios del Hyatt pasó lo mismo nadie, ni siquiera el ministro Massa, nombró al Presidente.

Definitivamente ya no hay algo que está quebrado entre el Presidente y el kirchnerismo, sino con todos los sectores del gobierno.

Massa intento despegarse al máximo de la interna y definiciones del peronismo mendocino y ni bien terminó el acto se dedico a mantener más reuniones con diversos sectores productivos entre ellos el ganadero, el primero que recibió quizás como disculpas de haberle fallado al almuerzo del viernes en Santa Rosa donde había prometido asistir.

Los tiempos de definiciones se acortan y la Vendimia- como en cada año electoral- se transformó en una vidriera clásica argentina esas donde todos miran mucho pero nadie tiene un mango para comprar.