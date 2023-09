Massa ensaya paliativos anti inflación

Miércoles de furia para la economía que no puede sustraerse de la campaña electoral rumbo a las elecciones 2023. Por un lado la inflación de agosto que no sorprendió a nadie (12.4) siendo la más alta en las últimas tres décadas y como contracara de esto otra tanda de medidas anunciadas por Sergio Massa que no dejan de ser paliativas antes que de fondo.