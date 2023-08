Macri recalienta la campaña rumbo a las primeras elecciones

A escasas horas de que los argentinos concurran a las urnas para la primera escala de las elecciones 2023 para elegir al titular del Ejecutivo que comandará el país los próximos 4 años, reapareció con fuerza en la escena el ex presidente Mauricio Macri .

El lunes por la noche, como sin querer queriendo dejó entre líneas su preferencia por Patricia Bullrich y no se apartó un ápice del libreto de este tiempo de Juntos por el Cambio en el cual se prometen sufrimientos presentes para venturas futuras ( que en experiencias anteriores locales y foráneas nunca llegan)

Dentro de ese libreto el ex presidente avaló la idea de Bullrich de recurrir al Fondo Monetario Internacional y se mostró como un gran defensor de este y sus políticas, según el ex presidente sólo destinadas a ayudar.

Como cualquier aparición pública de un ex presidente o candidato queda mucha tela para cortar pero centrémonos en uno de los párrafos dedicados al Fondo porque por alguna razón muestra que el discurso no solo es dudoso, sino en algunos casos falaz y no toma en cuenta contextos y mucho menos realidades.

Pidiendo disculpas por la redacción del párrafo pero es importante mantener la textualidad absoluta Mauricio Macri expresó en TN; “Tienen esa narrativa destructiva que el Fondo Monetario son gente mala, que quiere perjudicar a la Argentina. Queridos argentinos el Fondo Monetario son los otros países que van y ayudan a los países que creen que están haciendo las cosas para salir adelante, y por eso prestan a una tasa de menos de la mitad de lo que presta un banco común. Porque no lo hacen para hacer un negocio, lo hacen para ayudar. Y no y ¡nos piden! (palabras inentendibles) Así como mintió el señor Massa diciendo que él había hecho el gasoducto a pesar del Fondo y está en el report del Fondo de diciembre y de marzo prioridad terminar el gasoducto para abastecer de gas a la Argentina y ahorrar divisas. Además de eso miente que nos piden cosas raras, nos piden que seamos normales como Paraguay, como Chile que no tienen déficit, eso es lo único que nos piden”.

Lo primero que hay que decir de la idea del ex presidente es que no es cierto que el FMI le haya prestado a la nuestro país a tasas de la mitad de lo que “presta un banco común”. Ni a nuestro país ni a ninguno de los países en vías de desarrollo. La lucha por descartar el cobro de las sobretasas, que lleva los préstamos a intereses cercanos al doble de lo que dice el FMI cobrar, es bien pública y llevada adelante no solo por la Argentina sino por Egipto, Ucrania y gran parte de los deudores del Fondo.

image.png Mauricio Macri en los estudios de TN en la noche lunes. Toma protagonismo en las elecciones 2023.

Mauricio Macri flojo de ejemplos

La mención a Paraguay y Chile no solo son falaces sino que además ocultan profundas diferencias. Se entiende… Si las explicará irían en contra de su propio credo y también de sus amigos.

Tanto Paraguay como Chile cerrarán 2023, según las previsiones, con déficit fiscal. Si bien nuestros vecinos cordillerano cerraron el 2022 con un pequeño superávit fiscal las previsiones publicadas en el sitio oficial de Invest Chile (la agencia pública que promueve la inversión extranjera en el país) de acuerdo al Ministerio de Hacienda estiman para 2023 un déficit efectivo de 2,7% y un déficit estructural de 2,1% del PIB.

Paraguay espera para el 2023, según el comunicado de prensa emitido en conjunto con FMI el 5 de abril de este año, un déficit de un 2.3% del PBI. Recordemos que la meta que cerró Argentina con el mismo organismo internacional es del 1.9%. La construcción de un relato sabemos que es la especialidad de los políticos, pero la falta de contextos empeora aún más esos relatos ya que aumenta el tamaño de las falacias.

Si Chile pudo mostrar en 2022 un pequeño superávit y cerrar seguramente el 2023 con déficit acotado en 2 puntos no es por otra cosa que por la administración de sus reservas y el manejo directo de sus exportaciones.

Chile (al contrario de la Argentina) administra desde el Estado directamente las exportaciones de su commodity estrella el Cobre. Ya hemos escrito y explicado sobre este ejemplo hace años en este espacio (ver aquí) y también el año pasado (ver aquí) pero la pregunta se reactiva ante las declaraciones de Mauricio Macri. ¿Qué pasaría si Argentina creará la empresa nacional de soja al modelo CoDelCo? Sabemos quién sería el primero en poner el grito en el cielo ¿No? Obviar estos temas al trazar comparaciones con la estabilidad macroeconómica chilena es mentirse a sí mismo y obviamente al auditorio.

El caso paraguayo es aún peor. Porque demos la derecha a Mauricio Macri que tantas obligaciones al frente de la Fundación FIFA no le permiten informarse antes de hablar, pero debe estar al tanto que amigo íntimo (algunos sostienen que también socio) Horacio Cartés ex presidente paraguayo (a quien Mauricio Macri fue a vistar en plena pandemia y aislamiento en un vuelo privado sin demasiadas explicaciones hasta hoy) tiene prohibida su entrada a Estados Unidos por estar incluido en la lista de dirigentes políticos corruptos peligrosos para el país del Norte. Además está sospechado de ser uno de los principales industriales del contrabando de cigarrillos. Industria que junto al contrabando de soja es la fuente de los dólares que se acumulan como reservas en el Banco Central del Paraguay Sobre eso también ya escribimos en este espacio hace un año (ver aquí).

Otra vez los contextos para las comparaciones no favorecen al ex presidente.

La aparición pública de Mauricio Macri para acompañar la campaña en el último tramo deja claro que pocas cosas cambiaron y que la propuesta no difiere demasiado de lo anterior, solo que por estos días parece ser más explicita.