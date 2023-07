Justicia: la interna que paraliza la elección de jueces

Lo que plantea la oposición con el pliego de Figueroa no solo no es verdad (Figueroa es minoría en una Cámara que comparte con dos eximios jugadores de padel) sino que es una cortina de humo muy bien montada para tapar la verdadera razón por la cual no se tratan los pliegos. Maniobra en la cual los legisladores de la oposición cumplen la función de teros (gritando en un lado y poniendo los huevos en otro) siendo funcionales a un sector político de la magistratura.