Javier Milei y la universidad. ¿No la ve? o solo cree en la provocación

Cómo advertimos en este espacio hace unos días, el principal convocante para la marcha era el propio Javier Milei con sus provocaciones. La respuesta fue contundente: La universidad convocó, pero la sociedad marchó . La convocatoria en d efensa de la Universidad Pública terminó siendo el revulsivo para muchos sectores de la sociedad que dijeron con esto no, pero además sumaron sus reclamos y preocupaciones.

Embed - Javier Milei on Instagram: "DÍA GLORIOSO PARA EL PRINCIPIO DE REVELACIÓN Quien quiera oír (ver) que oiga (vea)... VIVA LA LIBERTAD CARAJO" View this post on Instagram A post shared by Javier Milei (@javiermilei)

Definitivamente analizar la reacción de los hermanos Milei no tiene demasiado sentido, ya queda definitivamente instalado que no conocen otro idioma que el de la provocación y permanecen encerrados en su castillo cual Luis II de Baviera del cual mejor no contar la historia porque las similitudes pueden escandalizar o preocupar.

El presidente y su círculo chico se muestran cada vez más encerrados en sus propias creencias y el mundo construido en base a las redes sociales que ayer sufrió un golpe grave. Pero no solo en las calles, pocas horas antes que comenzará la marcha a la ministra responsable de la Educación y acompañante terapéutica, Sandra Petovello, le renunciaron dos de sus principales hombres. Hasta que llegamos dijeron los encargados de todo el andamiaje del Ministerio.

Las próximas horas serán decisivas. A juzgar por la primera respuesta del Presidente, el Gobierno solo piensa en seguir engrosando la convocatoria de la CGT para el 1 de Mayo y el paro del 9 del mismo mes.

Habrá alguien en el Ejecutivo que pueda, por los menos, sugerirle a los Hermanos Milei un cambio de estrategia. Quienes conocen el paño aseguran que no.

Marcha mendoza universitarios, profesores, educación libre y gratuita, vicerrector, Fidel Mendoza no fue la excepción en la marcha histórica contra las políticas del Javier Milei. Foto: Cristian Lozano

¿Un mensaje solo para Javier Milei?

Quienes piensen que la histórica movilización de ayer en todas las plazas y calles del país es una advertencia solo a Javier Milei cometerá un error garrafal. Esa enorme multitud (en Mendoza los más veteranos aseguran que hay que remontarse al Mendozazo para encontrar tal movilización) también interpela a una oposición fragmentada con actores y actrices demasiado fáciles de oído para escuchar el canto de las sirenas.

Hoy habrá una sesión especial en Diputados para tratar el presupuesto universitario, varios legisladores que se mostraron en la marcha en sus provincias no darán quórum por designios propios o de sus superiores. Así la marea no solo pondrá en peligro a Javier Milei sino a todos los dirigentes que crean que la tibieza es el camino.

Si algo dejó claro el triunfo de Javier Milei, y estos primeros cuatro meses de Gobierno, es que la grieta no solo cambió de actores, sino que se profundizó fuertemente y se llevó todo lo que navegaba por el medio.

La calle que arrasó ayer con la aldea global y digital en la que vive el gobierno lo entendió más rápido que los dirigentes.