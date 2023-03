Inflación, carne y FMI, la agenda local mientras EE.UU sufre

Mientras los técnicos dan lecciones y aprietan con documentos que hablan de situaciones macroeconómicas, que cada vez pesas menos, en la vida real la Secretaria de Comercio tiene que andar detrás de empresas multinacionales como Coca Cola, cuyos técnicos si entendieron rápido las situaciones de las economías que el Fondo no entienden y trampean las listas de precios, cumpliendo acuerdos al mínimo con los centros comerciales y aumentando a su antojo en los negocios barriales y super chinos que quedan lejos del control. El ejemplo de la gaseosa lo damos porque es una de las empresas multadas en las últimas horas pero se puede multiplicar por una par de decenas con las empresas que son las principales proveedoras de alimentos y productos de primera necesidad.

Los negocios de cercanías tienen una fuerte incidencia en el IPC ya que concentran aproximadamente el 70 por ciento del consumo de los ciudadanos contra el 30 de los super e hipermercados, por eso la necesidad de extender fuertemente los controles hacia el sector minorista.

Tanto como la incidencia de los mercados de barrio en el IPC la carne es el otro gran generador de inflación o de tranquilidad de está, ya que tiene una incidencia de cerca del 10 por ciento en la ponderación de la formula de calculo inflacionario.

Y el comportamiento de los precios de la principal fuente de alimentación de la mesa de los argentinos se desató a la suba en los últimos días a pesar , incluso, de la fuerte liquidación de cabezas de ganado por la sequia imperante que no cesa.

Según el Monitor de Carne Bobina del CEPA, los precios de los distintos cortes de carne vacuna registraron una suba de 29% en el segundo mes del año 2023 con respecto al mes de enero muy por encima de la inflación de estos dos meses, sin embargo en términos interanuales, estos cortes incrementaron su precio 76,8% situándose por debajo del aumento general de precios de la economía 101,3%

El aumento mensual es el más alto (y por mucho) en la serie de los últimos dos años desde diciembre del 2020.

image.png La variación de los precios de la carne tienen una fuierte incidencia en la ponderación del indice de la Inflación.

En febrero, puede observarse un impacto bastante uniforme de los aumentos con relación a los distintos cortes. Los “cortes intermedios” son los que más incrementaron sus precios: 30,5%. Por su parte, Los cortes “caros” y “económicos” mostraron una suba de 29,2% y 27,7% respectivamente. Las principales subas en los precios durante el mes de febrero se dieron en el bife ancho (34,2%), la cuadrada (32,9%) y la paleta (32,1%).

Pero hay un dato muy interesante, el comportamiento de la carne es también similar al de la gaseosa multado por la secretaria de Comercio, El precio promedio de la carne vacuna en carnicerías mostro un alza de 33,5% contra enero 2023, mientras que los supermercados solo llegó al 18 por ciento.

En medio de este disparada de precios de alimentos y productos de primera necesidad el instituto estadístico de la ciudad de Buenos Aires dio ayer a conocer los valores de las diversas canastas en esa ciudad y una familia de cuatro miembros necesitó ingresos por 98.186,22 en febrero para no ser considerada en situación de indigencia y de $175.080,06, para no quedar comprendida en la pobreza. El instituto porteños agrega una medición que el INDEC no tiene y que es la de los ingresos necesarios para pertenecer a la definida como clase media y en es caso es de 269.055,56 pesos. En todos los casos los montos señalados no incluyen el pago de alquiler de vivienda ni de expensas comunes, que no son considerados gastos de consumo.

Hoy se sabrá el numerito de febrero que todos miraremos intensamente mientras los guardianes del Mundo siguen sumando problemas que impactan en todo el orbe.