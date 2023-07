Elecciones, buen momento de discutir qué hacemos con el dólar.

Las soluciones que propondrán los candidatos van desde la defensa de la moneda nacional hasta la dolarización, pasando por la libre circulación y legalidad de varias monedas.

Cuál es la solución definitiva quedará en manos del voto de los ciudadanos y las decisiones que tomen quienes sean elegidos, pero lo cierto es que en caso de tomar el camino más lógico que es el de la defensa de la soberanía monetaria el trabajo de la política como componente fundamental del Estado no debe ser solo económico sino también cultural.

image.png Qué hacemos con el dólar. La campaña parece ser un escenario para discutir si lo metemos en el colchón o lo usamos para poner en marcha y crecimiento nuestra economia.

Qué hacemos con el dólar

La sociedad, tarde y a la fuerza, ya tomó conciencia que el dólar es un elemento escaso y de necesidad imperiosa para el funcionamiento normal de la producción, la industria, el comercio y el pago de la insólita deuda tomada por el Ejecutivo de Mauricio Macri. O sea la misma economía.

Qué hacemos con los dólares que producimos entre todos en el circuito económico de la Argentina es el debate a saldar. Los utilizamos para guardar debajo del colchón o ahorramos en otros parámetros y usamos los dólares para que la rueda gire y como consecuencia de ello todos y cada uno estemos mejor y en crecimiento.

La disyuntiva parece de fácil respuesta, sin embargo no lo es en parte por los desaciertos de gran parte de la dirigencia política y en otra por la avaricia de los círculos de poder que pujan en forma permanente no por quedarse con la mayor parte de la torta sino con todas las porciones.

En ese contexto habrá que dar el debate en varios campos ya que todo queda mezclado en el barro del “gasto público” y esa especie de fake news gigante que se crea en su derredor.

Elecciones la fabrica de fake news

Para muestra basta con recordar la actuación de la precandidata Patricia Bullrich el último viernes a la hora de disertar en forma virtual en el Foro de la derecha iberoamericana que se realizó en Madrid.

Para quienes hayan seguido o visto después la disertación seguramente les habrá llamado la atención la notable falta de capacidad de la candidata para articular un discurso o un relato, pero además (haciendo análoga con su pasión por la seguridad) fue una especie de ametralladora de tirar datos falsos o incorrectos de la cada tema de los que hablo.

Quizás lo que más que recorrido tuvo fue el apartado que dedico a la educación pública. No solo fue un nuevo ataque a uno de los pilares de la construcción de la sociedad argentina sino que además recuperó el viejo ensañamiento de su sector político con las universidades. No solo criticó la cantidad (con datos mezclados y sacados de contexto) sino que para no desentonar con la creación de fake news aseguró que el 50% de los estudiantes son extranjeros. Algo que obviamente no se sostiene de ninguna manera.

La realidad es que la población extranjera del sistema universitario argentino es el 4,0% del total de las/os estudiantes de pregrado y grado, y el 8,4% de los estudiantes de posgrado.

Además de esa cantidad por modelo de gestión representa el el 4,2% del total para el sector estatal y el 4,8% en el sector privado, o sea que hay más estudiantes extranjeros en las universidades privadas que en las públicas.

De los jóvenes extranjeros universitarios que estudian en el país el 95% proviene de países de América, un 3 % de Europa, y el 2% de Asia, África y Oceanía.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1674417519006994432 IBEROAMÉRICA: DEMOCRACIA Y LIBERTAD

Este viernes 30 de junio, a partir de las 7:30 h (hora de Buenos Aires), participaré del XVI Foro Atlántico de la @FundacionFIL de Mario Vargas Llosa, junto a Mauricio Macri, Sebastián Piñera, Iván Duque, Santiago Peña, Cayetana Álvarez de… pic.twitter.com/ULYrLuclCP — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 29, 2023 El twett de Bullrich anunciado su participación en el evento que ya no se puede ver

También se podría hablar largo y tendido sobre los datos que brindó a la “distinguida” audiencia mundial sobre la formación que se brinda, la cantidad de alumnos y terminalidad etcétera, también todos falsos o inexactos. Tal fue la polémica y preocupación por los dichos de Bullrich y de varios otros de los disertantes que la Fundación Internacional para la Libertad que preside Mario Vargas Llosa puso en modo privado el video de las 5 horas de transmisión que duro el evento.

Sería más que interesante que el debate de la campaña por parte de los candidatos se dé sobre datos ciertos y sobre bases intelectuales honestas. Sería el primer paso necesario y fundamental para que buscar solución a los problemas argentinos se transforme en una prioridad