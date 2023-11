Balotaje ¿Cómo se compuso el voto a Javier Milei?

Hay algunos datos que son interesantes, tanto para Javier Milei como para el peronismo, para entender lo que pasó y cómo se compuso el voto en el balotaje . Una de las primeras sorpresas es que no parece constatable lo de los votantes jóvenes. Son parte y es cierto que su punto más alto son los trabajadores y trabajadoras informales, pero hoy la informalidad está super extendida a todas las franjas etarias.

La encuestadora, en el último trabajo antes del balotaje, aprovecho a indagar la composición de cada electorado. Teniendo en cuenta su justeza en la predicción electoral toma relevancia el desglose de los votantes.

El candidato libertario tuvo el 50.8 % de los votos entre los asalariados, el 47.4 por ciento entre los jubilados, el 50.9 entre los trabajadores informales y el 63.5 por ciento entre los trabajadores cuentapropistas. En todas las categorías superando a Sergio Massa

image.png En todas las condiciones de ingresos los votantes de Javier Milei superaron a los de Sergio Massa.

Las sorpresas, o ya no, también continúan al desglosar por actividad económica de los votantes.

El 43.7 de los trabajadores de la educación votaron a Javier Milei, el 45.3 de los empleados públicos, el 45.5 % de los trabajadores de la comunicación y tecnologías de la información, el 55.2 de los judiciales, el 52.5 de la industria, el 56.1 del transporte, el 54,2 de bancarios y aseguradoras, el 52.3 de servicios profesionales y el 55.6 en reparaciones y oficios varios, consistente esto con el apoyo recibido por los cuentapropistas.

En rubros como hotelería y gastronomía el 51.4 por ciento de quienes se desempeñan en esa actividad votaron al candidato libertario, el 56 por ciento en las inmobiliarias, el 59.6 en el sector rural, el 57.9 en el comercio y más del 53% de los trabajadores de la salud. Por su parte más del 56 de los trabajadores de la construcción acompañaron con su voto al libertario a pesar de los anuncios que va a terminar con la obra pública y previsiblemente más del 75 por ciento en las fuerzas de seguridad y el 90 por ciento entre el personal militar.

image.png

image.png

Al hablar de la condición jerárquica el promedio de votantes de Milei entre quienes son gerentes directores o profesionales de alta graduación llega al 52.2 por ciento y sorprende el 56,8 de profesionales científicos a pesar de sus diatribas contra el Conicet y los investigadores.

image.png

Otro dato llamativo es que entre quienes se reconocen justicialistas el el 70 por ciento voto a Massa pero un 29 por ciento lo hizo por Javier Milei.

image.png

La lectura rápida del voto para Milei marca que el enojo, ya no con el peronismo sino con toda la política, es muy muy profundo. Pero además hay una componente muy fuerte de no creer que Miliei pueda hacer lo que dijo y allí juega un papel muy fuerte Mauricio Macri que es visto por el electorado como un controlador del libertario y un reaseguro que la locura no llegara al río. ¿Será así?