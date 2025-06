Trump exige la rendición de Irán y advierte que sabe dónde se esconde su líder supremo.

A través de una publicación en redes sociales, el exmandatario sostuvo que Jamenei es “un objetivo fácil”, aunque descartó por ahora ordenar su eliminación. “Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo’. Está seguro allí. No vamos a eliminarlo, al menos no por ahora. Pero no queremos misiles disparados contra civiles o soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando”, escribió.