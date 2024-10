Israel anuncia muerte de un "jefe de Gobierno" de Hamás y otros mandos

Hamás no anunció nada

En el ataque contra el centro de mando murió también Sameh al Siraj, responsable de seguridad en el buró político del grupo islamista, y Sami Oudeh, comandante del Mecanismo de Seguridad General (la policía interna). Israel acusó además al grupo de no anunciar las muertes de los tres altos cargos para no dañar la moral de sus combatientes. El grupo, de hecho, no ha reaccionado a la información entregada esta jornada.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, anunció un nuevo balance de 41.788 muertos en el territorio palestino desde el inicio del conflicto con Israel. Esta cifra incluye 99 fallecidos en las últimas 24 horas, según el ministerio, que añadió que 96.794 personas resultaron heridas en la Franja desde que comenzó el conflicto el 7 de octubre. Fuente: DW