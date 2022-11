Astrónomos descubrieron el agujero negro más cercano a la Tierra.

Respecto a la injerencia que podría tener esto en nuestra galaxia, la autora del estudio explicó que "todavía no está claro cómo estos agujeros negros que no interactúan afectan la dinámica galáctica en la Vía Láctea". Pero también aclaró que "si son numerosos, pueden afectar la formación de nuestra galaxia y su dinámica interna".

Se debe a que la existencia de agujeros negros debe deducirse del análisis de los movimientos de la estrella visible porque no interactúa con la estrella luminosa. Los agujeros negros que no interactúan no suelen tener el típico anillo de polvo y materiales que sí suelen tener los que interactúan. La acumulación hace que los que interactúan sean relativamente más fáciles de observar ópticamente, razón por la cual se encontraron muchos más de ese tipo.

Con el fin de buscar encontrar este agujero negro, se siguieron mediciones espectrográficas de varios telescopios como el Buscador automático de planetas en California, el Telescopio Gigante de Magallanes de Chile y el Observatorio W.M. Keck en Hawaii. /Ámbito