Luciana Rubinska respondió a los rumores que la vinculan con Alberto Fernández.

La periodista visitó este lunes A la Barbarossa (Telefe) y mientras debatían sobre la entrevista que dio la exprimera dama tras su denuncia, y el descargo de Florencia Peña luego de los rumores de un video con Alberto Fernández, aclaró que ella no tuvo ningún tipo de relación con el expresidente.

Indignada, la comunicadora enfrentó las versiones y sentenció: " Desmiento totalmente, no tuve ni tengo absolutamente nada que ver con Alberto Fernández. Mi solidaridad es total con la víctima, con Fabiola. Es shockeante escuchar su relato y su denuncia", según publica Exitoína.

"Hay que hacer eje en cómo algunos periodistas compran las fake news y las reproducen sin ningún tipo de prueba, generando permanentemente una injuria", se quejó.

"Me preocupa que colegas den a entender, sin chequear, sin escribirme, sin preguntarme... haciendo eco de una fake new. Es preocupante. De las cloacas de Twitter o Instagram no hay modo de resguardarse, pero de los periodistas... ahí tiene que haber un límite, porque instalan y como dice el dicho, 'algo quedará'", agregó Luciana Rubinska.