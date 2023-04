La serie argentina que es furor en Prime Video.

De qué se trata Graduados, la serie argentina en Prime Video

“Loli (Nancy Dupláa) y Andy (Daniel Hendler) fueron compañeros del colegio secundario en los años 80 y no volvieron a verse en 18 años. Andy ha continuado con una vida relajada y se ha jurado vivir bajo una filosofía particular que está relacionada a no perder la libertad de la juventud y no acabar nunca con la diversión, teniendo un trabajo cómodo y sencillo como el de pasear perros” narra la sinopsis de Graduados.