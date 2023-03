Gran Hermano: La Tora está cansada de Romina.

"No me estoy sintiendo cómoda con algunas cosas. Hablo de Romina" , comenzó la jugadora oriunda de Beraztegui al hablar con el exfutbolista.

Sin embargo, la Tora no reculó. "Sí, pero en el sentido de juego también. Me están cayendo fichas de otras cosas también. Pienso en quedarme callada o actuar. En este momento tengo mucho enojo: Romi no dejó cocinar a Valen, no dejó a Rodo hacer una salsa, le dijo al primo que está muy flaco", enumeró Lucila contra Romina.