Gran Hermano 2022: la promesa de Alfa a Camila si consigue llegar a la final

El domingo se va un nominado del reality

Tras una gala de nominación de Gran Hermano en que Alfa, Camila, Romina y Lucila se encontraban en placa, el pasado jueves la líder de la semana era Julieta y debía salvar a uno de ellos, en un momento en que la competencia entra en su definición y cualquier decisión repercute casi directamente con el pase a la final. Así las cosas, Santiago del Moro le pidió que confirme cómo quedaría armado el cuadro para este domingo.

“Me tomó bastante tomar esta decisión porque no la tomé por afinidad ni por feeling ni por corazón. La tomé por una estrategia, un juego de una placa que yo tengo en mente y confío en que el resultado va a ser el que creo y que esta jugada me haya salido bien y obviamente tengo mis motivos. A la que voy a salvar es a Camila”, anunció Poggio y dejó a la cara en shock.

Tras ello, y aún sin entender mucho, Julieta explicó a Nacho y a Daniela su decisión: “El que se quiera ofender, que se ofenda, yo no me arrepiento de la decisión que tomé”, afirmó, y luego continuó detallando que le molestaron las caras de algunos de sus compañeros, aunque según ella es todo parte de una estrategia. “Me arriesgué y no me arrepiento, porque si no se podía haber ido Camila, acá se tiene que ir Alfa de esta placa. Se van a sumar los votos, la gente de Romi no la va a votar a Lu, y la gente de Lu no la va a votar a Romi”, enfatizó.

“Y eso tenía que pasar esta semana, porque la semana que viene ya se enfría todo. Obviamente que me duele dejar a Romi y a Lu en placa, pero yo sé que no me arrepiento de esta jugada”, aseguró, dando a entender que los cuestionamientos a Alfa por parte de los demás participantes ya también traspasan la pantalla y notan una debilidad respecto de los votos sumados de las otras dos nominadas. Fuente: Teleshow