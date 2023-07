De qué murió Luis Vadalá, ex de Moria Casán.

Una relación con altos y bajos junto a Moria Casán

La tormentosa relación con Moria, que se extendió desde 1990 hasta 2001, llegó a su final a causa de “muchas infidelidades”, según había dejado trascender la actriz. De hecho, la diva demandó a su ex buscando un “bozal legal” que evitara que él la mencionara públicamente. En una entrevista publicada por LA NACION en el 2014, Vadalá dio detalles sobre el cruce legal con la diva: “Ella inició un juicio que ya lleva 11 años y continuamos en un proceso por una especie de bozal legal que busca ponerme. En realidad, en la Argentina no existe esa ley o instancia. Después de tantos años entiendo que ya estaremos en la parte final del pleito. La verdad, el tema no tiene ni ton ni son”, había señalado en aquella ocasión. Después, el ex de Moria Casán volvió a apostar al amor de la mano de Noelia y fruto de ese amor nació Ramiro que hoy tiene 21 años.

Un adiós prematuro

En 2007, Luis Vadalá participó de la edición de Gran Hermano Famosos junto a un variopinto grupo de celebridades de todo calibre. Ese reality lo abandonó por causas de fuerza mayor que dejaron ver que el mediático sufría un cuadro de salud inestable. / La Nación