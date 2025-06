La historia de Pascual Porco: tradición, moda y legado en la peluquería de Mendoza

Jueves 19 de Junio, Pascual Porco Peluqueros, estilistas, ciudad de Mendoza Pascual Porco en su local de calle Arístides. Foto: Cristian Lozano

Un oficio que atraviesa generaciones

Pascual nació en Mendoza, y desde niño vivió la peluquería de cerca. A los 11 años, protagonizó una experiencia que nunca olvidaría. Una vecina llegó llorando a su casa: su padre había muerto. “Mi papá me dijo: ‘Agarrá las cositas para afeitar y cortar el pelo y andá’. Me congelé, me quedé solo, esperando que se moviera. Fue fuerte, pero entendí que el respeto también se construye con las manos”.