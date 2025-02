Día de San Valentín: cuáles son los signos más compatibles en el amor.

Signo de fuego y el primero del zodiaco. Líderes por naturaleza en todos los aspectos de su vida, incluida su vida amorosa. No esperan; ellos van por lo que quieren. Leales, apasionados y directos. Por todos estos motivos son muy compatibles en el amor con un Sagitario, el signo más aventurero del zodiaco y con el curioso Géminis o un disruptivo Acuario.

Por otro lado, les puede costar entablar una relación con signos más sensibles como Piscis o Cáncer , pero poniendo ambos de su parte es posible tener una gran conexión. O con un Virgo, que es la perfección personalizada, mientras que una de las características -no tan buenas- de Aries es su impulsividad y poca paciencia.

Consejo para Aries: trabaja tu paciencia y canaliza toda esa energía y podrás mejorar la calidad de tus relaciones.

Tauro: (+) Capricornio, Virgo y Escorpio / (-) Leo, Aries

Signo de tierra. Estable y terrenal. Tiene una capacidad innata para conquistar, al ser uno de los signos más sensuales o, mejor dicho, sensoriales, del zodiaco, con una gran conexión con la madre tierra. Son conocidos por saber disfrutar de los placeres de la vida, pero también, por ser un poco rígidos y apegarse mucho a su estabilidad.

Puede ser un poco difícil hacerlos cambiar de opinión. Por este motivo, les cuesta congeniar con los signos de aire, mucho más volátiles; aunque funcionan muy bien con los signos de agua. Un Piscis que sume imaginación y creatividad al ya creativo Tauro. O con un Virgo, con quien podrán vivir una relación muy estable y nutritiva.

Consejo para Tauro: aprender a ser flexibles en las relaciones es muy importante. No es dejarse de lado, pero sí aprender lo que otras personas te pueden enseñar para que la relación crezca.

Géminis: (+) Acuario y Aries / (-) Capricornio

Es un signo de aire sociable y curioso. Los Géminis son un tanto volátiles, lo que hace que no sea tan fácil para ellos comprometerse. De hecho, son conocidos por su facilidad para cambiar de opinión, haciendo que la compatibilidad en el amor con un signo de tierra, por ejemplo, sea compleja. Y no es que no quieran comprometerse, pero ¿y si mañana piensan distinto?

¿Cómo se relaciona un Géminis?, a través de una gran conversación, por lo que un Acuario, con su pensamiento fuera de serie o un ágil Aries pueden ser unos muy buenos match.

Consejo para Géminis: no temas al compromiso porque puedes conocer a esa persona que siga tu ritmo curioso y sociable y, al mismo tiempo, mantener una relación seria y no por eso aburrida.

Cáncer: (+) Escorpio y Virgo / (-) Aries y Acuario

Signo de agua. Es el más sensible del zodiaco, con una gran empatía y capacidad de entregar amor. Aunque cuidado con caer en el drama. Porque justamente un signo enérgico y directo como Aries no se sentirá cómodo con ese nivel de intensidad. O que un Acuario no entienda la dependencia que necesita y busca Cáncer.

Por el contrario, puede hacer un gran match con Escorpio que es capaz de entender esa intensidad emocional y sacar lo mejor de ella; o el servicial Virgo que ayudará al signo de Cáncer a encontrar el equilibrio en la relación.

Consejo para Cáncer: no hay nada más hermoso que conectar con la sensibilidad, pero no dejes que tus emociones te manejen, sino que aprende a sacar lo mejor de cada situación.

Leo: (+) Aries y Sagitario / (-) Virgo y Piscis

Signo de fuego. Los Leo son personas muy leales y con un gran corazón (el corazón más grande del zodiaco, aunque no lo crean). Un signo creativo, que brilla con luz propia. Pero esa misma luz puede hacerlos un poco egocéntricos, porque estarán constantemente en búsqueda de atención. ¿Quién no tiene miedo a su fuerza? Sus compañeros de fuego: con Aries y Sagitario pueden hacer un gran equipo con mucha pasión. Aunque con Libra pueden crear una muy bonita, creativa y armoniosa relación.

¿Con quienes les costará un poco más?, con los signos de tierra porque un Virgo buscará una relación más tranquila, alejada de los focos y también con el sensible Piscis porque si alguien sabe de dramas, ese es Leo, ¿para qué sumar un drama más?

Consejo para Leo: eres un signo muy romántico, pero ojo con ir de flor en flor buscando valor. Tienes un gran corazón, que no se te olvide. No necesitas encontrar el valor fuera, ya lo tienes dentro.

Horóscopo amor

Virgo: (+) Tauro y Cáncer / (-) Aries y Géminis

Signo de tierra. Virgo es un signo práctico que se caracteriza por su orden, pero sobre todo, por encontrar la belleza en su entorno y sí, esa misma característica lo hace ser un perfeccionista de tomo y lomo. Sin embargo, son personas serviciales, generosas y muy detallistas en sus relaciones. Por eso funciona tan bien con un Tauro, signo amante de esos pequeños placeres de la vida, y también con el sensible Cáncer, logrando una bonita estabilidad gracias a que Virgo no sufrirá con la intensidad emocional de Cáncer.

¿Con quién les cuesta hacer pareja? Con un impulsivo Aries que probablemente le quitará la calma que ellos tanto anhelan en su vida y relaciones. Sin embargo, no todo está perdido. Los signos de fuego le pueden dar vida a la relación, mientras que Virgo una muy linda estabilidad.

Consejos para Virgo: deja de sobre pensar y criticarlo todo. Las relaciones no son perfectas porque nada lo es. Atrévete a entrar a una relación donde la espontaneidad puede ser tu gran aliada y no, no todo tiene que estar siempre planeado hasta el más mínimo detalle. ¡Relájate y disfruta!, lo agradecerás.

Libra: (+) Géminis, Acuario y Tauro / (-) Virgo, Piscis

Signo del aire. Libra es el signo del equilibrio y la armonía. Por lo que son excelentes cuidando las relaciones con los otros. Lamentablemente, en esa búsqueda por el equilibrio pueden dudar demasiado. Aunque cuando se enamoran se entregan en un 100% porque lo cierto es que son muy románticos y atentos con sus parejas.

Con un crush Géminis se entenderán muy bien porque son igual de rápidos de mente, mientras que un Capricornio puede que no entienda la dificultad de decisión y compromiso.

Consejo para Libra: no tengas miedo al compromiso. Lo tienes todo para lograr relaciones creativas y muy bonitas.

Escorpio: (+) Tauro y Piscis / (-) Aries, Géminis

Signo de agua. Comprometido e intenso en el amor. Disfruta de la intimidad que ofrecen las relaciones, siendo capaz de ir hasta las profundidades para transformar lo que tiene que ser transformado. Suena bonito y sanador. Pero no es tan fácil.

Cuidado con hacerle daño a un Escorpio o traicionarlos porque si bien, tienen todo para dar, esperan reciprocidad. Por esta razón serán grandes partners de un Capricornio, que sabe el valor del compromiso o se entenderá muy bien con un Piscis, quien sabrá llegar a esas profundidades en las que Escorpio se siente tan cómodo.

¿No tan buen match? El libre Acuario que no sabe de dependencias ni ataduras. Aunque por supuesto, sería un gran aprendizaje poder estar con un signo de aire.

Consejo para Escorpio: tu compromiso en las relaciones y querer sacar lo mejor de cada uno es una gran fortaleza, pero cuidado en dejar que la intensidad gane. Es importante disfrutar.

Sagitario: (+) Leo, Géminis / (-) Tauro y Escorpio

Signo de fuego. Libre en todo sentido de la palabra. Muy apasionado y con un deseo de expansión constante. Para Sagitario una pareja tiene que ser un gran compañero de aventuras que lo acompañe a descubrir nuevos lugares, ampliar sus conocimientos y conocer otras personas. Muy inquieto, como todo signo de fuego y con un exceso de confianza en los demás (y en la vida en general).

Puede hacer un gran match con Acuario que también vive las relaciones de una forma libre y desapegada y, por supuesto, con cualquiera de sus compañeros de fuego. Pero le costará un poco más estar con un Escorpio porque trata de evitar esa intensidad tan propia de este signo de agua; o la estructura de Capricornio puede que le quite todas las diversión y se aburra pronto.

Consejo para Sagitario: no te vayas a los extremos. Las relaciones pasan por etapas y es normal, no tienes que salir arrancando si no todo sigue como al principio de la relación.

Capricornio: (+) Cáncer, Tauro y Virgo / (-) Leo y Géminis

Signo de tierra. Es extremadamente comprometido y leal; además de ser muy disciplinado en cada aspecto de su vida, incluido las relaciones de pareja.

Tendrá una gran compatibilidad con Tauro, otro signo de tierra que busca la estabilidad en las relaciones o signos de agua como Piscis y Escorpio, porque sabe que podrá comprometerse a fondo. Pero le costará encontrar esa estabilidad en signos más libres e inquietos como Leo y Géminis. Eso no significa que no puedan funcionar juntos, solo que deberán trabajar los conceptos de compromiso y espacio en la relación.

Consejos para Capricornio: cuidado con ser demasiado exigente contigo y con tu pareja. Tú más que nadie sabe que toda relación se construye con paciencia, una cualidad que a ti te sobra. Aprovéchala.

Acuario: (+) Géminis, Leo / (-) Cáncer y Virgo

Signo de aire. Acuario es un alma libre y solidaria que siempre está pensando en el bien común, por lo que en una relación buscará a un gran compañero de ruta.

Es un signo un poco rebelde, aunque más que rebelde, no se rige mucho por las tradiciones. Al ser ultra auténtico se lleva muy bien con los signos de fuego, pues comparten esa chispa por vivir la vida al máximo y las aventuras. O con otros signos de aire donde se sentirán libres y comprendidos.

Les costará con los signos de tierra, porque, aunque no rehúyen de la estabilidad, sí de casi todo lo tradicional, algo que un signo como Capricornio, muy apegado a las reglas, le costará entender.

Consejo para Acuario: la autenticidad es un gran valor en el mundo de las relaciones, pero también lo es la paciencia. Trata de no aburrirte tan rápido y ver lo bueno de estar en una relación (que seguro ya lo haces en tu día a día).

Piscis: (+) Escorpio, Cáncer y Virgo / (-) Libra y Leo

Signo de agua. Muy romántico e imaginativo. Piscis vive soñando con un mundo encantado, por lo que para ellos el amor es uno de los mejores estados del universo. Disfrutan del romance y de estar en pareja, lo que los hace ser muy compatibles con un Virgo o Cáncer. Pero quizás les cueste más encontrar esa estabilidad con un Leo o Aries quienes no entenderán esa necesidad por profundizar tanto en las emociones.

Consejo para Piscis: no te quedes atrapado en las emociones negativas. Sal a la superficie y disfruta de lo lindo de la vida.