Conocé el horóscopo para este viernes 15 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para hoy.

En esta nota de contamos el horóscopo de este viernes 15 de agosto de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que los astros le deparan a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Día para actuar con determinación, pero sin impulsividad. Amor: alguien del pasado podría buscarte. Trabajo: concreción de un proyecto pendiente. Salud: moderá la cafeína.

La paciencia será tu aliada frente a cambios inesperados. Amor: mayor conexión con tu pareja. Trabajo: cerrás un trato favorable. Salud: evitá comidas pesadas.

Tu creatividad brilla, pero deberás enfocarte para no dispersarte. Amor: charla pendiente que fortalece vínculos. Trabajo: llega un reconocimiento. Salud: más horas de sueño.

Cáncer (22/6 al 22/7)

Día sensible, ideal para acercarte a seres queridos. Amor: reconciliación posible. Trabajo: necesidad de orden y planificación. Salud: hidratarse bien.

Leo (23/7 al 23/8)

Tu energía atrae nuevas oportunidades. Amor: momentos intensos. Trabajo: liderazgo destacado. Salud: controlá el estrés.

Virgo (24/8 al 23/9)

Se aclaran situaciones confusas en lo laboral. Amor: confianza en alza. Trabajo: avances concretos. Salud: atención a la postura.

Libra (24/9 al 23/10)

Buen momento para acuerdos y alianzas. Amor: gestos románticos. Trabajo: equilibrio en el equipo. Salud: pequeños descansos en el día.

Escorpio (24/10 al 22/11)

Evitar confrontaciones te abrirá mejores caminos. Amor: más paciencia y diálogo. Trabajo: concentración máxima. Salud: chequeo de rutina.

Sagitario (23/11 al 21/12)

Se activa tu espíritu aventurero, ideal para planear viajes. Amor: química intensa. Trabajo: propuestas nuevas. Salud: más actividad física.

Capricornio (22/12 al 20/1)

Se reconocen tus esfuerzos, aunque aún falta el premio mayor. Amor: momento para compartir más. Trabajo: avances sólidos. Salud: control médico preventivo.

Acuario (21/1 al 19/2)

Un cambio inesperado podría beneficiarte. Amor: comunicación sincera. Trabajo: oportunidad única. Salud: relajación y meditación.

Piscis (20/2 al 20/3)

Sensibilidad elevada que favorece la empatía. Amor: conexión especial. Trabajo: colaboración exitosa. Salud: cuidá tu energía emocional.