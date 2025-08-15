Predicciones

Conocé el horóscopo para este viernes 15 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este viernes 15 de agosto de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que los astros le deparan a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del viernes 15 de agosto de 2025

Aries (21/3 al 20/4)

Día para actuar con determinación, pero sin impulsividad. Amor: alguien del pasado podría buscarte. Trabajo: concreción de un proyecto pendiente. Salud: moderá la cafeína.

Lee además
Conocé el horóscopo para este jueves 14 de agosto.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 14 de agosto: qué dicen los astros para los signos
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este miércoles 13 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Tauro (21/4 al 21/5)

La paciencia será tu aliada frente a cambios inesperados. Amor: mayor conexión con tu pareja. Trabajo: cerrás un trato favorable. Salud: evitá comidas pesadas.

Géminis (22/5 al 21/6)

Tu creatividad brilla, pero deberás enfocarte para no dispersarte. Amor: charla pendiente que fortalece vínculos. Trabajo: llega un reconocimiento. Salud: más horas de sueño.

Cáncer (22/6 al 22/7)

Día sensible, ideal para acercarte a seres queridos. Amor: reconciliación posible. Trabajo: necesidad de orden y planificación. Salud: hidratarse bien.

Leo (23/7 al 23/8)

Tu energía atrae nuevas oportunidades. Amor: momentos intensos. Trabajo: liderazgo destacado. Salud: controlá el estrés.

Conocé el horóscopo para este martes 24 de junio.

Conocé el horóscopo para este martes 24 de junio.

Virgo (24/8 al 23/9)

Se aclaran situaciones confusas en lo laboral. Amor: confianza en alza. Trabajo: avances concretos. Salud: atención a la postura.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Libra (24/9 al 23/10)

Buen momento para acuerdos y alianzas. Amor: gestos románticos. Trabajo: equilibrio en el equipo. Salud: pequeños descansos en el día.

Escorpio (24/10 al 22/11)

Evitar confrontaciones te abrirá mejores caminos. Amor: más paciencia y diálogo. Trabajo: concentración máxima. Salud: chequeo de rutina.

Sagitario (23/11 al 21/12)

Se activa tu espíritu aventurero, ideal para planear viajes. Amor: química intensa. Trabajo: propuestas nuevas. Salud: más actividad física.

Capricornio (22/12 al 20/1)

Se reconocen tus esfuerzos, aunque aún falta el premio mayor. Amor: momento para compartir más. Trabajo: avances sólidos. Salud: control médico preventivo.

Acuario (21/1 al 19/2)

Un cambio inesperado podría beneficiarte. Amor: comunicación sincera. Trabajo: oportunidad única. Salud: relajación y meditación.

Piscis (20/2 al 20/3)

Sensibilidad elevada que favorece la empatía. Amor: conexión especial. Trabajo: colaboración exitosa. Salud: cuidá tu energía emocional.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este martes 12 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este lunes 11 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este viernes 8 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este jueves 7 de agosto: : qué dicen los astros para tu signo

Conocé el horóscopo para hoy: las claves para este miércoles 6 de agosto

Conocé el horóscopo para este martes 5 de agosto: qué dicen los astros para tu signo

Científicos revelan que los gatos pueden adquirir Alzheimer: cómo detectarlo

Una veterinaria mendocina explicó cómo elegir la mascota perfecta para un adulto mayor

LO QUE SE LEE AHORA
Una veterinaria mendocina explicó cómo elegir la mascota perfecta para un adulto mayor
La compañía de una mascota

Una veterinaria mendocina explicó cómo elegir la mascota perfecta para un adulto mayor

Las Más Leídas

La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado
Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Manso Menú se pone en marcha este viernes y se extiende hasta el 30 de septiembre.
Turismo

"Manso Menú": 100 restaurantes de Mendoza se unen para reactivar la gastronomía local

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Dos hombres pierden la vida en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol
En ruta nacional 142

Dos hombres murieron en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol

Te Puede Interesar

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Por Cecilia Zabala
Comenzó el traslado del titán de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo. EN VIVO
Histórico

Comenzó el traslado del "titán" de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo

Por Sitio Andino Sociedad
Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 
las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

Por Pablo Segura