Conocé el horóscopo para este sábado 16 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy sábado 16 de agosto de 2025.

Conocé el horóscopo para hoy sábado 16 de agosto de 2025.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este sábado 16 de agosto de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que los astros le deparan a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del sábado 16 de agosto de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Tu impulso natural estará a tope, pero hoy será clave que midas tus palabras para evitar discusiones innecesarias. Buen momento para iniciar un hobby o actividad física que te entusiasme.

Conocé el horóscopo para hoy.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La calma será tu aliada. Dedica tiempo a tu hogar y familia, y evita apresurarte en decisiones financieras. La paciencia traerá mejores resultados que la prisa.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

El día promete conversaciones interesantes que pueden abrirte nuevas puertas. Evita dispersarte y organiza tu agenda para aprovechar al máximo cada encuentro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Tu intuición estará especialmente afinada. Escucha tu voz interior antes de dar un paso importante. Ideal para resolver asuntos pendientes relacionados con tu economía.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Hoy brillas más que nunca, pero recuerda que no siempre es necesario ser el centro de atención. Un gesto amable hacia alguien cercano podría darte una sorpresa emocional.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

La organización será tu mejor herramienta. Pon orden en tus ideas y en tu entorno. Si logras equilibrio, se abrirán caminos para nuevas oportunidades laborales o de estudio.

Horóscopo, signos, astros
Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Las relaciones toman protagonismo. Un encuentro inesperado puede traerte alegría o resolver un malentendido. Momento ideal para escuchar más y hablar menos.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intensidad emocional puede ser muy productiva si la enfocas en tus metas. Evita celos o sospechas innecesarias. Buen momento para planificar un cambio importante.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El espíritu aventurero te llama, aunque sea para una pequeña escapada o actividad diferente. Aprovecha para aprender algo nuevo que te saque de la rutina.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Enfócate en tus responsabilidades, pero no olvides el descanso. Tu esfuerzo será reconocido pronto, así que no temas bajar un poco el ritmo por hoy.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tu creatividad estará en su punto más alto. Aprovecha para generar ideas, iniciar proyectos artísticos o proponer soluciones innovadoras en el trabajo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Las emociones estarán a flor de piel. Un gesto afectuoso puede cambiarte el día. Evita aislarte y busca espacios para compartir con personas que te hagan bien.

