Conocé el horóscopo para este martes 12 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

En esta nota de contamos el horóscopo de este martes 12 de agosto de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que los astros le deparan a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del martes 12 de agosto de 2025

Aries (21/3 al 20/4)

La jornada trae claridad para resolver un asunto que venías postergando. En lo sentimental, evitar discusiones innecesarias será clave para preservar la armonía. Energía alta para proyectos creativos.

Tauro (21/4 al 21/5)

Un cambio inesperado en el trabajo podría traerte nuevas oportunidades. En el amor, momento para escuchar más y hablar menos. Buen día para organizar tus finanzas.

Géminis (22/5 al 21/6)

Se abren posibilidades para concretar un viaje o una capacitación. En pareja, buscar puntos en común reforzará el vínculo. Atención a distracciones: podrías olvidar un compromiso importante.

Cáncer (22/6 al 22/7)

Jornada ideal para tomar decisiones que requieran intuición. El ámbito familiar reclama más de tu presencia. Posibilidad de un reencuentro afectivo que te sorprenda.

Leo (23/7 al 23/8)

El Sol te impulsa a brillar, pero cuidado con imponer tus ideas. En el trabajo, un gesto generoso te abrirá puertas. En lo sentimental, el diálogo será la llave para destrabar un malentendido.

Virgo (24/8 al 23/9)

Tendrás mayor enfoque para resolver temas pendientes. El amor pide paciencia y tolerancia. Favorable para organizar papeles, trámites o cuestiones legales.

Libra (24/9 al 23/10)

Es posible que hoy debas mediar en un conflicto ajeno. En pareja, la complicidad estará presente. Buen día para retomar actividades artísticas o hobbies que habías dejado de lado.

Escorpio (24/10 al 22/11)

Tus emociones estarán intensas y eso podría generar roces. Canalizá esa energía en proyectos personales. En lo laboral, posibilidad de reconocimiento por un esfuerzo reciente.

Sagitario (23/11 al 21/12)

Tu optimismo será contagioso y te ayudará a ganar aliados. En el amor, tiempo de aventuras y planes nuevos. Atendé tu salud: una pequeña molestia no debe pasarse por alto.

Capricornio (22/12 al 20/1)

Se activa tu sentido práctico para resolver problemas económicos. En lo sentimental, momento de definir si seguís en una relación o das un paso al costado. Energía estable para rutinas.

Acuario (21/1 al 19/2)

Podrías recibir una propuesta creativa o diferente a lo habitual. En el amor, la comunicación honesta será fundamental. Evitá apresurarte en decisiones importantes.

Piscis (20/2 al 20/3)

Día propicio para la introspección y el análisis personal. En lo laboral, mantener un perfil bajo será ventajoso. En el amor, un gesto inesperado te devolverá la confianza.

