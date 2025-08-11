Conocé el horóscopo para este lunes 11 de agosto: qué dicen los astros para los signos

En esta nota de contamos el horóscopo de este lunes 11 de agosto de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos.
Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Comenzás la semana con energía, pero también con cierta ansiedad por resultados rápidos. En el trabajo, un proyecto puede acelerarse antes de lo previsto. En lo afectivo, la clave será escuchar más y hablar menos para evitar roces.
La paciencia será tu mejor aliada hoy. Un cambio de planes podría descolocarte, pero si mantenés la calma, todo saldrá mejor de lo esperado. En lo sentimental, un gesto tuyo puede acercar posiciones.
Día con mucha actividad social y laboral. Posibles reuniones o conversaciones que abren nuevas oportunidades. En el amor, tu sentido del humor será un imán, aunque deberás evitar la dispersión.
Los asuntos familiares estarán en primer plano. Puede surgir una charla pendiente que traiga alivio. En lo laboral, es buen momento para ordenar tus prioridades y enfocarte en lo importante.
Tu carisma estará en alza, y eso favorecerá acuerdos o negociaciones. En lo afectivo, la pasión gana terreno. Un reconocimiento laboral podría llegar en las próximas horas.
Jornada para organizar, planificar y cerrar pendientes. En lo sentimental, te vendrá bien un momento de introspección antes de tomar decisiones. Cuidá tu descanso.
Buen día para reuniones y actividades grupales. En lo laboral, se abre una puerta que estabas esperando. En el amor, una conversación sincera puede reforzar la confianza.
Podrías sentirte exigido en lo laboral, pero tu determinación te permitirá superar cualquier obstáculo. En lo afectivo, las emociones intensas pueden jugar a favor si las canalizás bien.
Necesitás libertad para crear y moverte. Ideal para proponer ideas nuevas en el trabajo. En el amor, una invitación inesperada puede cambiarte el día.
En lo laboral, llega el momento de asumir un desafío que venías postergando. En el plano sentimental, mostrar tu lado más tierno te acercará a los demás. Evitá sobrecargarte.
La creatividad estará muy activa, especialmente en tareas que requieren innovación. En lo afectivo, un mensaje o encuentro podría sorprenderte gratamente.
Sensibilidad e intuición en su punto más alto. Ideal para conectar con lo artístico o espiritual. En el amor, un detalle afectuoso te llenará de energía positiva.