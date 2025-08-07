Zodíaco

Conocé el horóscopo para este jueves 7 de agosto: : qué dicen los astros para tu signo

Te mostramos el horóscopo de hoy, según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Por Sitio Andino Lifestyle

Lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Conocé lo que los astros le deparan a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del jueves 7 de agosto de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Impulso y decisión. Se presenta una oportunidad inesperada que te obliga a actuar con rapidez. Buen día para encarar trámites o cambios laborales.

Lee además
Conocé el horóscopo para hoy: las claves para este miércoles 6 de agosto
astros

Conocé el horóscopo para hoy: las claves para este miércoles 6 de agosto
Conocé el horóscopo para hoy 1 de julio.
PREDICCIONES

Conocé el horóscopo para este martes 5 de agosto: qué dicen los astros para tu signo

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Estabilidad emocional. Tendrás claridad para resolver asuntos personales. En el trabajo, no te dejes llevar por la presión externa.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Creatividad en alza. Día ideal para exponer tus ideas o emprender un nuevo proyecto. Cuidá tu descanso y no sobrecargues tu agenda.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Conexiones afectivas. Podés recibir una noticia que te moviliza emocionalmente. Momento propicio para sanar vínculos o aclarar malentendidos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Avances personales. Un objetivo que parecía lejano empieza a concretarse. En lo sentimental, buscá el equilibrio entre dar y recibir.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Pragmatismo. Tendrás la mente enfocada en resolver detalles importantes. Evitá la rigidez y abríte a nuevas formas de hacer las cosas.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Relaciones en foco. Tu empatía será clave para mejorar vínculos laborales y familiares. Ideal para llegar a acuerdos o empezar algo nuevo en pareja.

Horóscopo, signos, astros
Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Renovación interna. Día para tomar decisiones que postergaste. A nivel emocional, podés liberarte de cargas que ya no te representan.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Optimismo renovado. Vas a sentirte más animado y con energía para encarar desafíos. Ideal para retomar rutinas que habías abandonado.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Enfoque y responsabilidad. Tu disciplina te permitirá resolver temas importantes. En el amor, soltá un poco el control y dejate sorprender.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Ideas que fluyen. Buen día para compartir propuestas o colaborar en grupo. Atento a oportunidades que aparecen donde menos lo esperás.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad y percepción. Tu intuición será tu mejor aliada hoy. En lo laboral, no ignores señales o gestos sutiles: pueden darte respuestas clave.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este lunes 4 de agosto

Conocé el horóscopo para este viernes 1 de agosto

Conocé el horóscopo para este jueves 31 de julio

Conocé el horóscopo para este miércoles 30 de julio

Conocé el horóscopo para este martes 29 de julio

Conocé el horóscopo para este lunes 28 de julio

Cómo cuidar a tu mascota desde lejos con herramientas inteligentes

Cómo sembrar una planta de tomate y elegir el mejor lugar sin fallar

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo sembrar una planta de tomate y elegir el mejor lugar sin fallar
Jardinería práctica

Cómo sembrar una planta de tomate y elegir el mejor lugar sin fallar

Las Más Leídas

Siria y Sarmiento de Las Heras, donde ocurrió la agresión. 
Está internado

Lo atacaron en Las Heras y le dieron una puñalada en el pecho

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario
Advertencia presidencial

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Padres y profesionales, preocupados por la situación que deberán afrontar con el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Preocupante

Discapacidad en emergencia: el desesperado pedido de familias y terapeutas tras el veto presidencial

Carlos Javier Estrada Marfilius, el delincuente que durante un robo golpeó salvajemente a una mujer. 
audiencia en el polo judicial

Definieron la situación del ladrón que durante un robo golpeó brutalmente a una mujer

Te Puede Interesar

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras
BOLETÍN OFICIAL

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras

Por Sitio Andino Economía
El detalle de quiénes ocuparán la boleta única de octubre, en esta nota
Elecciones 2025

Último día para anotar alianzas: con acuerdos aún sin cerrar, qué frentes se presentarán en Mendoza

Por Facundo La Rosa
El Gobierno de Mendoza adquirió un sistema de georreferenciación para investigación criminal.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza adjudicó una millonaria licitación para mejorar la seguridad penitenciaria

Por Sitio Andino Política