Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 14 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para este jueves 14 de agosto.

Conocé el horóscopo para este jueves 14 de agosto.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este jueves 14 de agosto de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que los astros le deparan a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del jueves 14 de agosto de 2025

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Día para ordenar prioridades y enfocarte en lo que realmente importa. En el amor, una actitud comprensiva ayudará a resolver tensiones. Evitá gastos impulsivos.

Lee además
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este miércoles 13 de agosto: qué dicen los astros para los signos
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 12 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Buen momento para concretar acuerdos y resolver trámites. En lo sentimental, tu estabilidad será un ancla para la relación. Cuidá tu descanso para mantener energía alta.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Podrías recibir una propuesta inesperada que te motive a cambiar de rumbo. En pareja, buscá espacios de diversión compartida. Atendé tu concentración en el trabajo.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

La jornada te invita a confiar en tu intuición para tomar decisiones. En lo afectivo, habrá apertura para conversaciones sinceras. Posible reencuentro con alguien importante.

Leo (23 de julio al 23 de agosto)

La energía favorece el liderazgo y la iniciativa, pero cuidado con el exceso de orgullo. En el amor, la pasión y la comunicación estarán en alza. Ideal para proyectar a largo plazo.

Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre)

Buen día para cerrar temas pendientes y dejar atrás lo que ya no suma. En pareja, necesitás más espacio personal. Atención a molestias musculares o de postura.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

Posibilidad de mediar en un conflicto ajeno con éxito. En lo sentimental, se afianza la confianza mutua. En el trabajo, tu diplomacia será clave para destrabar situaciones.

horóscopo, signos del zodíaco
Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

Tu determinación te permitirá avanzar en objetivos importantes. En el amor, la intensidad puede ser positiva si se maneja con equilibrio. Día ideal para estudios o investigación.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Se activan oportunidades para viajes, cursos o nuevas experiencias. En pareja, se abren conversaciones profundas. Evitá la dispersión para no dejar tareas sin terminar.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Buen momento para planificar inversiones o movimientos financieros. En lo afectivo, tiempo de decisiones importantes. Favorece la organización y la disciplina.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

La creatividad y la originalidad estarán en su punto alto. En el amor, una propuesta inesperada podría cambiar tus planes. Evitá conflictos por diferencias de opinión.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Día propicio para la reflexión y el análisis personal. En lo sentimental, un gesto de empatía será bien recibido. Buen momento para actividades artísticas o espirituales.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este lunes 11 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este viernes 8 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este jueves 7 de agosto: : qué dicen los astros para tu signo

Conocé el horóscopo para hoy: las claves para este miércoles 6 de agosto

Conocé el horóscopo para este martes 5 de agosto: qué dicen los astros para tu signo

Conocé el horóscopo para este lunes 4 de agosto

Qué significa la "M" en la frente de los gatos atigrados

Jardinería y decoración: cómo hacer una fuente para tu jardín fácil y económica

LO QUE SE LEE AHORA
Qué significa la “M” en la frente de los gatos atigrados
Misterio felino

Qué significa la "M" en la frente de los gatos atigrados

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto

La Fórmula 1 evalúa cambios en las sprint que podrían beneficiar a Franco Colapinto.
cambios

¡Atento, Argentina! Franco Colapinto y un anuncio histórico en la F1

José Luis Piedra es acusado por 90 delitos de lesa humanidad en la Provincia de Mendoza. 
indagatoria

Lo acusan de 90 delitos de lesa humanidad en la Provincia de Mendoza y cayó en Córdoba

La justicia de General Alvear lidera una causa por abuso sexual infantil que puede destapar otros delitos. 
hay un imputado

Abuso sexual infantil: detalles de la causa a un docente que causa conmoción en General Alvear

Qué pasó con Julieta Prandi en el tribunal y por qué preocupó a todos
Tras el veredicto

Qué pasó con Julieta Prandi en el tribunal y por qué preocupó a todos

Te Puede Interesar

Metrotranvía de Mendoza.
Giro de fondos

El Gobierno de Mendoza destinará más de $2.100 millones al Metrotranvía: en qué lo invertirán

Por Florencia Martinez del Rio
Este año creció un 22% la cantidad de Residentes Médicos inscriptos.
En Mendoza

Salud amplía los cupos de residentes médicos y éstas son las especialidades que más plazas sumaron

Por Natalia Mantineo
El Gobierno de Mendoza hará un millonario desembolso a la residencia oficial: de cuánto y para qué.
Partida presupuestaria

El Gobierno de Mendoza hará un millonario desembolso a la residencia oficial: de cuánto y para qué

Por Cecilia Zabala