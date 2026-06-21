21 de junio de 2026
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Cómo vestirse para ir a la nieve en Mendoza y qué prendas conviene alquilar en la Ciudad

Ir a la cordillera mendocina exige elegir bien la ropa. El secreto para disfrutar de la nieve está en un sistema técnico que frena el frío extremo y el viento.

Cómo vestirse para ir a la nieve en Mendoza y qué prendas conviene alquilar en la Ciudad

Cómo vestirse para ir a la nieve en Mendoza y qué prendas conviene alquilar en la Ciudad

Por Sitio Andino Lifestyle

Las intensas nevadas en la cordillera mendocina tientan a miles de familias a planificar una escapada de fin de semana hacia Potrerillos o Las Cuevas. No obstante, para garantizar que la aventura en la alta montaña sea segura y confortable, resulta indispensable elegir la ropa técnica adecuada para combatir el frío extremo y la humedad.

Para lograrlo de forma eficiente, los expertos en montañismo recomiendan aplicar de manera estricta la teoría de las tres capas. Este sistema técnico busca mantener el cuerpo seco y abrigado, evitando la acumulación de sudor que luego se enfría con el viento cordillerano.

La primera capa es la térmica, que debe ir pegada al cuerpo para absorber la humedad; la segunda es de aislamiento, como un buzo polar, para retener el calor corporal; y la tercera es la impermeable y rompevientos (o cortavientos), clave para repeler el agua de la superficie congelada.

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¿Qué calzado es el adecuado para caminar en la altura?

El calzado es otro factor crítico para quienes deciden pasar el día al aire libre. Se deben evitar por completo las zapatillas de lona o calzados urbanos que absorben agua rápidamente, ya que congelan los pies en pocos minutos.

Lo ideal es contar con botas de trekking impermeables o botas diseñadas específicamente para el terreno blanco, acompañadas de medias de abrigo gruesas que no sean de algodón. Mantener las extremidades secas es la primera regla para evitar el principio de hipotermia en la alta montaña.

¿Qué conviene alquilar en la Ciudad de Mendoza y qué comprar?

Para los mendocinos que suben ocasionalmente a pasar el día, no es necesario realizar una inversión millonaria en equipamiento de alta gama. En el centro de la Ciudad de Mendoza existen numerosos locales comerciales dedicados al alquiler de indumentaria invernal por el día. Se recomienda alquilar las prendas de la tercera capa, como los pantalones impermeables, las camperas técnicas pesadas y las botas específicas si no se dispone de calzado técnico.

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Por el contrario, artículos de uso personal e higiénico como las remeras térmicas, los guantes, los cuellos polares y las gafas con filtro UV son elementos que conviene comprar y conservar en el placard para futuras contingencias climáticas. Prepararse correctamente antes de subir a la cordillera marca la diferencia entre un día inolvidable de diversión y una jornada frustrante padeciendo el clima extremo.

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