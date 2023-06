Trabajo: consejos para destacar en una reunión

Esto no significa que haya que eliminarlas, sino intentar que resulten útiles y terminen con acuerdos o encontrando la solución a determinados problemas. Si te toca acudir con frecuencia a reuniones de trabajo , con estos consejos destacarás sobre el resto de asistentes y conseguirás aprovecharlas y obtener reconocimiento .

La imagen es importante en una reunión de trabajo. La clave es elegir un vestuario que no sea ni excesivamente casual ni demasiado formal. En la mayoría de empresas existe un código no escrito de vestimenta que te servirá para escoger tu look.

se-puntual.jpeg

Sé puntual

Llegar a la hora prevista es una cuestión de educación y respeto hacia los demás asistentes. Además, no les harás perder el tiempo. Por otro lado, si eres impuntual perderás la confianza de tus compañeros de trabajo.

saluda-a-los-asistentes.jpeg

Saluda a los asistentes

No entres en la reunión sin mirar a nadie y dirigiéndote directamente hacia tu silla. Haz saber al resto que acabas de llegar y saluda a los presentes. En caso de no conocer a alguno de ellos, preséntate con tu nombre y tu cargo en la empresa.

elige-un-sitio-adecuado.jpeg

Elige un sitio adecuado

El sitio de la mesa en el que te sientas dirá mucho de ti. En caso de que no estén asignados previamente, elige uno en el que puedas ver a todos los asistentes, preferiblemente en el centro y nunca en los lados.

se-activo.jpeg

Sé activo

Mostrarte activo durante la reunión hará que despiertes interés entre el resto. Eso no significa que debas acaparar la conversación, sino que tus intervenciones tienen que ser claras y concisas aportando siempre ideas o soluciones.

cuida-tu-lenguaje-no-verbal.jpeg

Cuida tu lenguaje no verbal

Tan importante es lo que dices como tu lenguaje no verbal al explicarlo. Utiliza gestos que transmitan una imagen positiva, mira al resto de interlocutores y mantén una postura cómoda.

escucha-con-interes.jpeg

Escucha con interés

Cuando sea otra persona la que hable, fija tus ojos en ella para hacerla ver que estás interesado y atento a lo que dice. No mires alrededor de la sala ni tomes demasiadas notas. Por supuesto, tampoco debes mirar el móvil o establecer conversaciones paralelas.

respeta-los-tiempos.jpeg

Respeta los tiempos

No trates de cambiar el orden previsto de la reunión. Si crees que se debe hacer más hincapié en algún aspecto, exprésalo cuando se llegue a ese punto.

manten-un-ambiente-positivo.jpeg

Mantén un ambiente positivo

Durante cualquier intercambio de ideas o de opiniones pueden surgir enfrentamientos dialécticos, pero intenta que no se genere un clima de hostilidad durante la reunión. No pierdas en ningún momento la compostura.

se-resolutivo.jpeg

Sé resolutivo

El objetivo principal de una reunión de trabajo es llegar a un acuerdo. Trata de conseguirlo mostrándote resolutivo, pero ten en cuenta que eso no significa imponer tus ideas o acatar las del resto sin más, sino ser capaz de sacar el máximo provecho a la cita.

no-te-ausentes-sin-motivo.jpeg

No te ausentes sin motivo

Aunque creas que una reunión no vaya a servir de nada, no te ausentes sin ningún motivo. En caso de que una razón de peso te impida asistir, justifícate con anterioridad y explica el porqué al resto de asistentes.

Fuente: Trabajo 20minutos