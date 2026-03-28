Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
La comunidad educativa de la Escuela 4-025 Los Corralitos, de Guaymallén, comenzó durante la última semana con la tradicional experiencia de cosecha de uva y producción de vino, una práctica que desarrollan cada año estudiantes de quinto y sexto año como parte de su formación. (Ir a la nota)
Las calles de la Ciudad de Mendoza fueron el escenario de cantos, carteles y el reclamo por Justicia, a 50 años de la última dictadura. (Ir a la nota)
El café Mundial ubicado en el centro del Pasaje San Martín en la ciudad de Mendoza.
El Gobierno de Mendoza y la Capital pusieron en funcionamiento del Anillo Digital de Seguridad y del Centro de Operaciones y Videovigilancia. (Ir a la nota)
El diagnóstico y tratamiento del cáncer, un área donde Mendoza se distingue del resto del país por su cobertura y avances tecnológicos, muchas personas se tratan el el COIR. (Ir a la nota)
Los incrementos arrancan en $20 por litro y ya rigen en toda la provincia de Mendoza. (Ir a la nota)
Mendoza lanzó una campaña preventiva para ampliar el acceso al test de VPH en mujeres de 30 a 65 años. Buscan bajar la incidencia de un cáncer 100% prevenible. (Ir a la nota)
En las últimas horas de este jueves, en la localidad de La Colonia, departamento de Junín, un automóvil protagonizó un accidente vial que dejó como saldo una persona fallecida. (Ir a la nota)
Últimos días para la compra de ofertas en indumentaria y primeros días de lo que se viene para este otoño invierno.
El ministro del Interior visitó Mendoza y destacó el orden y las políticas de Estado de la provincia. Queda claro así el alineamiento Nación-Provincia. (Ir a la nota)