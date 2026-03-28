Anillo Digital de Seguridad y el Centro de Operaciones y Videovigilancia de la Municipalidad de la Ciudad, que ya están incorporados al 911.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

La comunidad educativa de la Escuela 4-025 Los Corralitos, de Guaymallén , comenzó durante la última semana con la tradicional experiencia de cosecha de uva y producción de vino , una práctica que desarrollan cada año estudiantes de quinto y sexto año como parte de su formación. ( Ir a la nota )

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Las calles de la Ciudad de Mendoza fueron el escenario de cantos, carteles y el reclamo por Justicia, a 50 años de la última dictadura. ( Ir a la nota )

El café Mundial ubicado en el centro del Pasaje San Martín en la ciudad de Mendoza.

25 de Marzo de 2026, intendente Ulpiano Suarez, nuevo Centro de Operaciones y Videovigilancia de la Ciudad de Mendoza, monitoreo, ojos en alerta, galería Foto: Cristian Lozano

El Gobierno de Mendoza y la Capital pusieron en funcionamiento del Anillo Digital de Seguridad y del Centro de Operaciones y Videovigilancia. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

25 de Marzo de 2026, Fundación centro oncológico de integración regional COIR, medicina, oncología, tratamiento cáncer, galería Foto: Cristian Lozano

El diagnóstico y tratamiento del cáncer, un área donde Mendoza se distingue del resto del país por su cobertura y avances tecnológicos, muchas personas se tratan el el COIR. (Ir a la nota)

23 de junio, naftas, combustibles, estacion de servicio, ypf, aumento.jpg Foto: Yemel Fil

Los incrementos arrancan en $20 por litro y ya rigen en toda la provincia de Mendoza. (Ir a la nota)

26 de Marzo de 2026, Rodolfo Montero presentación Campaña Provincial "Un test - cero cáncer", galería Foto: Cristian Lozano

Mendoza lanzó una campaña preventiva para ampliar el acceso al test de VPH en mujeres de 30 a 65 años. Buscan bajar la incidencia de un cáncer 100% prevenible. (Ir a la nota)

Accidente vial - 26 MARZO - Rivadavia Foto: gentileza

En las últimas horas de este jueves, en la localidad de La Colonia, departamento de Junín, un automóvil protagonizó un accidente vial que dejó como saldo una persona fallecida. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

26 de Marzo de 2026, Comercios del centro, liquidaciones y nueva temporada, recambio, ofertas, rebajas, ventas, stock, ropa, vestimenta Foto: Cristian Lozano

Últimos días para la compra de ofertas en indumentaria y primeros días de lo que se viene para este otoño invierno.

SANTILLI EN MENDOZA Foto: Cristian Lozano

El ministro del Interior visitó Mendoza y destacó el orden y las políticas de Estado de la provincia. Queda claro así el alineamiento Nación-Provincia. (Ir a la nota)