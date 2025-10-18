Rompiendo barreras: mujeres que buscan en la conducción profesional su revancha laboral.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Las particularidades que tendrán estas elecciones 2025 y cómo serán las cabinas de votación en la provincia de Mendoza. ( Ir a la nota )

Las postales semanales Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Rodolfo Montero Ministro de Salud y Deportes de la Provincia de Mendoza, en compañía de trabajadores de la Salud.

Dos autos protagonizaron un grave accidente vial en una esquina de Guaymallén. Una mujer y tres niños fueron diagnosticados con politraumatismos. ( Ir a la nota )

15 de Octubre de 2025, accidente en Guaymallén, choque dos vehículos

16 de Octubre de 2025, Expo Franquicias 2025, Nave Cultural Mendoza Foto: Cristian Lozano

La quinta edición de la Expo Negocios y Franquicias Cuyo 2025 reunió al ecosistema emprendedor de la región. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

16 de octubre, dia de la madre 2025, compras, mama, precios, vidrieras, centro, ciudad de mendoza, tiempo, clima, pronostico Foto: Yemel Fil

Día de la Madre: comerciantes mendocinos esperan la reactivación con un nuevo perfil de consumidor, (Ir a la nota)

Luis Petri, entrevista, Noticiero Andino CTC TVA Canal 6 17-10-25 (2) Foto: Mike Bartoluce

El candidato a diputado nacional Luis Petri visitó los estudios de CTC y fue entrevistado por el equipo de Noticiero Andino. (Ir a la nota).