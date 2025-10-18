18 de octubre de 2025
Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.

Rompiendo barreras: mujeres que buscan en la conducción profesional su revancha laboral.

Foto: Yemel Fil
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

junta electoral nacional mendoza, elecciones generales, metodo de votacion, boleta unica

Las particularidades que tendrán estas elecciones 2025 y cómo serán las cabinas de votación en la provincia de Mendoza. (Ir a la nota)

El presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, encabezaban esta noche el acto de presentación del nuevo libro del mandatario en el Movistar Arena
Entrevista Rodolfo Montero, ministro de salud, hospital lagomaggiore, maternidad, neonatologia

Rodolfo Montero Ministro de Salud y Deportes de la Provincia de Mendoza, en compañía de trabajadores de la Salud.

15 de Octubre de 2025, accidente en Guaymallén, choque dos vehículos

Dos autos protagonizaron un grave accidente vial en una esquina de Guaymallén. Una mujer y tres niños fueron diagnosticados con politraumatismos. (Ir a la nota)

16 de Octubre de 2025, Expo Franquicias 2025, Nave Cultural Mendoza

La quinta edición de la Expo Negocios y Franquicias Cuyo 2025 reunió al ecosistema emprendedor de la región. (Ir a la nota)

16 de octubre, dia de la madre 2025, compras, mama, precios, vidrieras, centro, ciudad de mendoza, tiempo, clima, pronostico

Día de la Madre: comerciantes mendocinos esperan la reactivación con un nuevo perfil de consumidor, (Ir a la nota)

Luis Petri, entrevista, Noticiero Andino CTC TVA Canal 6 17-10-25 (2)

El candidato a diputado nacional Luis Petri visitó los estudios de CTC y fue entrevistado por el equipo de Noticiero Andino. (Ir a la nota).

