Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Las particularidades que tendrán estas elecciones 2025 y cómo serán las cabinas de votación en la provincia de Mendoza. (Ir a la nota)
Rodolfo Montero Ministro de Salud y Deportes de la Provincia de Mendoza, en compañía de trabajadores de la Salud.
Dos autos protagonizaron un grave accidente vial en una esquina de Guaymallén. Una mujer y tres niños fueron diagnosticados con politraumatismos. (Ir a la nota)
La quinta edición de la Expo Negocios y Franquicias Cuyo 2025 reunió al ecosistema emprendedor de la región. (Ir a la nota)
Día de la Madre: comerciantes mendocinos esperan la reactivación con un nuevo perfil de consumidor, (Ir a la nota)
El candidato a diputado nacional Luis Petri visitó los estudios de CTC y fue entrevistado por el equipo de Noticiero Andino. (Ir a la nota).