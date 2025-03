Yael Palazzo, reina de Luján de Cuyo: "Quiero que los niños conozcan lugares emblemáticos del departamento"

back de vendimia lujan de cuyo 2025, Yael Valentina Palazzo Mosca.jpg Foto: Yemel Fil

"Desde muy chiquita me ha encantado la Vendimia, he ido a El Carrusel, la Vía Blanca, pero no me iba a presentar este año, tal vez más adelante. Justo la delegada de Drummond llamó a mi papá porque se le había bajado la chica que se iba a presentar, y que tenía coronación directa porque no había nadie más. Así que no dudé, era mi oportunidad y acepté", contó.