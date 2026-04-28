22 de mayo de 2026
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Dirección General de Escuelas

La DGE oficializó el Concurso de Reubicación docente en Mendoza y ya hay fecha clave

La Dirección General de Escuelas convocó a los docentes titulares de Secundaria y Adultos para cubrir cargos y horas cátedra vacantes. El proceso será virtual.

La DGE oficializó el Concurso de Reubicación docente en Mendoza y ya hay fecha clave. Imagen creada con IA

La DGE oficializó el Concurso de Reubicación docente en Mendoza y ya hay fecha clave. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

La Dirección General de Escuelas dio un paso fundamental en la organización del ciclo lectivo 2026 al formalizar el llamado a Concurso de Reubicación para docentes titulares en situación de disponibilidad. La modalidad de participación será virtual y la fecha de convocatoria es el 15 de mayo.

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La DGE brindó detalles del Concurso de reubicación docente.

La DGE brindó detalles del Concurso de reubicación docente.

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DGE: quiénes participan en el Concurso de Reubicación docente

El Concurso está destinado a los docentes que han quedado en situación de disponibilidad debido a cierres de divisiones, cambios en los planes de estudio o clausura de turnos. El llamado es específico para:

  • Dirección de Educación Secundaria (Orientada y Técnica).

  • Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (CEBJA y CENS).

  • Docentes con cambio de funciones que se encuentren en disponibilidad.

Modalidad virtual y fecha de alta

Para garantizar la agilidad del proceso, la DGE dispuso que el concurso se realice bajo la modalidad virtual sincrónica. Esto permitirá que los docentes participen en tiempo real de la elección de vacantes sin necesidad de desplazamientos físicos.

El dato más relevante para los aspirantes es la fecha de toma de posesión: la resolución establece como fecha de alta el 15 de mayo de 2026, día en que los docentes reubicados comenzarán formalmente en sus nuevos destinos.

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La fecha de alta es el 15 de mayo.

La fecha de alta es el 15 de mayo.

El rol de las Juntas Calificadoras

A partir de ahora, las Juntas Calificadoras de Méritos serán las encargadas de publicar los cronogramas detallados. Los docentes deberán estar atentos a las próximas circulares que informarán sobre:

  • Publicación del Orden de Mérito Provisorio y Definitivo.

  • Periodo de Recepción de Reclamos.

  • Publicación de las Vacantes disponibles.

  • Día y hora exacta del acto administrativo virtual.

Es importante recordar que, según el Estatuto del Docente (Ley 4934), el personal en disponibilidad tiene prioridad para ocupar vacantes en su zona durante dos años. Sin embargo, la normativa advierte que la no aceptación de un cargo sin justificación válida derivará en la baja automática del agente, por lo que la participación en este concurso es clave para resguardar la titularidad.

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