22 de mayo de 2026
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Educación Secundaria

Educación Secundaria: cómo es el método de la DGE para terminar el colegio sin rendir examen final

La DGE oficializó el programa para terminar la Educación Secundaria 2026. Los interesados tienen tiempo hasta el próximo viernes 8 de mayo para preinscribirse.

Secundaria: la repitencia en las escuelas estatales triplica a la de las privadas.

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Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

Obtener el título secundario suele ser un desafío. Sin embargo, la Dirección General de Escuelas formalizó el programa para terminar la Educación Secundaria en la provincia de Mendoza, diseñado para que quienes adeudan materias puedan finalizar sus estudios con un proceso de acompañamiento pedagógico en lugar de una evaluación única.

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Educación Secundaria: así es el método de la DGE para terminar el colegio sin rendir una prueba final.

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La principal novedad del Programa de Terminalidad Educativa Mendoza 2026 es su enfoque en la evaluación formativa. A diferencia del sistema clásico donde el alumno se juega todo en una sola instancia, este programa propone:

  • Acompañamiento personalizado: cada estudiante transita diez encuentros organizados progresivamente con tutores docentes.

  • Evaluación de proceso: se prioriza el aprendizaje continuo y el desarrollo de capacidades, eliminando la necesidad de un examen final único y estresante.

  • Capacidades transversales: el cursado incluye el trabajo sobre pensamiento estratégico, resolución de problemas y alfabetización académica.

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Cada estudiante transita diez encuentros organizados progresivamente con tutores docentes.

Cada estudiante transita diez encuentros organizados progresivamente con tutores docentes.

Plazos y requisitos de inscripción

Para quienes deseen aprovechar esta oportunidad, el reloj corre: el proceso de preinscripción cierra el próximo viernes 8 de mayo.

La propuesta está destinada a egresados no efectivos (que terminaron de cursar, pero deben materias) hasta el 2024, pertenecientes a:

  • Escuelas Secundarias Orientadas y Técnicas (tanto estatales y privadas).

  • CENS (Educación de Jóvenes y Adultos).

Los interesados deben completar su registro de forma virtual a través del Enlace de preinscripción.

Modalidades: presencial y a distancia

El programa busca adaptarse a la realidad laboral y personal de los adultos mendocinos, ofreciendo dos vías de cursado:

  • Presencial: las clases en los centros sede comenzarán el 1 de junio.

  • Virtual: iniciará el 1 de julio a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, complementada con clases sincrónicas por Google Meet. Esta opción es ideal para quienes residen lejos de los centros urbanos o tienen horarios laborales complejos.

Desde la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA) señalaron que estas innovaciones, respaldadas también por la Resolución 2026-202, buscan flexibilizar el acceso al título y garantizar el éxito de las trayectorias educativas.

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