Turistas chilenos en Tunuyán, no incide en la economía local

Hace algunos días, una consulta de Noticiero Andino Valle de Uco a los mayoristas de Tunuyán daba cuenta que, si bien había algunas operaciones interesantes con turistas chilenos, las mismas no eran demasiado significativas y, en lo que tiene que ver con el cambio de divisas la situación es similar, al punto tal que Federico Inzirillo, Gerente de Montemar en Tunuyán, expresó "No hemos notado el efecto del turismo chileno".

Esta noticia se puede interpretar de dos maneras, una es pensar que a pesar de las diferencias cambiarias, a quienes vienen a Mendoza a comprar; no se les ha ocurrido hacer los 90 kms que separan la ciudad de Tunuyán de la capital mendocina. La otra es que, la oferta local no es atractiva, y por ese motivo no llegan hasta aquí. Por cualquiera de los motivos que sea, en Tunuyán, el efecto "turista chileno", no ha movido la aguja comercial ni la economía.