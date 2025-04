Supermercados: ¿suben los precios en las góndolas?

A partir de este análisis, SITIO ANDINO consultó a Rubén David, dueño de Oscar David Mayorista, sobre la situación de Mendoza y el potencial aumento de mercadería para los próximos días.

Listas de aumentos

El empresario indicó que los proveedores ya mandaron listas de precios actualizados: “Algunas -listas- consideramos que están desubicadas con un aumento del 10% en algunos productos. Nosotros creemos que el impacto debería haber sido menor al 5%. Pero bueno, algunas empresas se han adelantado a cuánto va a valer el dólar”. Los productos que llegaron con estos aumentos, según explicó David, corresponden al rubro de las harinas y los aceites.

image.png Las harinas y los aceites son los productos que más aumentos adelantaron.

La lista de precios actualizada responde a una devolución por el aumento del dólar oficial, el cual en este momento se ubica en $1.160. Sin embargo, desde el levantamiento del cepo, el dólar oficial se encuentra en constante variación y resulta difícil determinar con precisión de cuánto será la devaluación.

Por ello, David señaló que “no vamos a comprar por el momento”, porque cuentan con una reserva de stock y, además, porque estiman que para la semana que viene los precios se aproximen a un aumento del 4% o 5% y no del 10% como ahora. Aunque reconoció que el panorama todavía es de incertidumbre.

¿Cómo sostener los precios?

David compartió a SITIO ANDINO que siempre a sus clientes les recomienda comprar al que tiene buenos precios: “Comprame si tengo buenos precios, sino castigame”.

Explicó que esa misma lógica es la misma que utilizan ellos al momento de comprar un producto a algún productor. Por ejemplo, si el proveedor de un aceite aumentó un 10% y el otro no ellos eligen comprar al que no realizó esa suba. “Lo que yo le digo a las empresas es que no me llamen la semana que viene a decirme ahora te bajo el precio porque yo ya le compré al que no me lo subió”, puntualizó.

image.png David indicó que tanto empresas como clientes deben comprar al que tiene buenos precios y castigar al que no.

El dueño de Oscar David Mayorista enfatizó que tanto los clientes como las empresas deben comprar al que tiene los mejores precios y castigar al que sube de manera adelantada.

Agregó que el castigo debe ser permanente porque sino el problema persiste y la lógica termina siendo la siguiente: “Hoy yo subo los precios y el lunes saco una oferta y todos me vienen a comprar, mientras que el tipo que estuvo al lado tuyo, que no te subió los precios, que te puso el producto lo ponen en el mismo nivel que el otro”.

¿Cuál es la situación hacia adelante?

Por último, David consideró que los precios pueden tender a regularizarse o, incluso, disminuir. Esto dependerá de si el Gobierno logra su objetivo de un dólar por debajo de los $1.000, tal como anunció Javier Milei.

Si este escenario se cumple, los productos podrían bajar de precio: “si le salen bien las cosas al Gobierno, ojo, porque en junio vamos a estar hablando de cero aumentos o haciendo ofertas para poder vender”.