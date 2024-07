Sigue el éxodo en el Gobierno: Milei echó al secretario de Bioeconomía

Varios motivos detrás de la renuncia del ahora ex secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, al Gobierno de Javier Milei.

La salida del ahora ex funcionario confirma el éxodo a cuentagotas y la poca estabilidad de algunos designados en el gabinete original de la gestión de Javier Milei. En el caso de Vilella, desde el seno del Gobierno señalan la poca afinidad con el propio Milei y sus principales colaborores.

La decisión de desplazar a Vilella no sorprende según algunos funcionarios del Gobierno, que reconocieron a El Cronista no tener "sintonía" con la gestión y con las posiciones políticas del ex decano de la Facultad de Agronomía de la UBA.