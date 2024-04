Se va abril con una inflación de un dígito: ¿De cuánto fue?

En tanto, el cálculo de la consultora Eco Go arroja un rango de entre 8 y 9%. Pero si las prepagas retrotraen los aumentos de las cuotas estará en el orden del 7%.

La firma del economista Damian Di Pace muestra otro indicador sobre el descenso de la inflación: entre diciembre y enero el 90% de los precios subían todas las semanas. Ahora ese porcentaje bajó al 40%.

Si bien coincide en la desaceleración inflacionaria, Invecq estima que la canasta de precios este mes subió 9,5% respecto de marzo.

Otra consultora con medición propia como LCG, asegura que la recesión incluso ha generado deflación en ciertos productos. Y concluye en que abril se va con un 9%.

Para el Gobierno no es un dato menor llegar al dígito, dado que el FMI proyecta que la inflación de 2024 no supere el 150%. Para ello, de acá a fin de año el promedio debería ser de no más del 5,5% mensual. (NA).