Retenciones y dólar ¿Qué pasó después de la rebaja?

Los primeros días tras la decisión del gobierno de reducir las retenciones para los principales productos agrícolas parecen no concretar las expectativas. Según datos oficiales, las declaraciones juradas de exportación presentadas entre el 23 de enero y el 7 de febrero alcanzaron un valor FOB de apenas 742 millones de dólares, cifra que no difiere significativamente de lo esperado antes de la medida. Un resultado que no significa aumento inmediato de las liquidaciones de divisas para fortalecer las reservas en dólares como esperaba el gobierno.