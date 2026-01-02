Mendoza está entre las provincias con mayor caída de ventas de combustibles Foto: Yemel Fil

Por Sofía Pons







Mendoza se ubica entre las diez provincias con mayores caídas en la venta de combustibles en estaciones de servicio, según la variación interanual correspondiente a noviembre. Además, la baja local supera a la media nacional.

Los combustibles continúan subiendo sus precios de forma constante y la caída de ventas ya se evidencia. En noviembre la baja interanual en el país fue del 6,51%, mientras que en Mendoza fue del 9,58%, según datos recopilados por el sitio Surtidores, en base a información de la Secretaría de Energía de la Nación.

Del total de jurisdicciones, solo Formosa logró una suba interanual, que fue del 1,1%. De las provincias con mayores caídas, Mendoza se ubicó en el décimo lugar, mientras que la que más bajas registró fue Córdoba, con 13,72%, seguida por Santa Cruz (-12,22%) y Jujuy (-11,31%).

Embed La caída interanual registrada en noviembre a nivel nacional (6,51%) fue la más alta del año, dado que hubo meses del 2025 donde las cifras fueron positivas. Sin embargo, noviembre es un mes de bajo flujo turístico, variable que suele modificar la tendencia.

Las cifras de ventas de combustibles a nivel nacional En el caso del gasoil, la baja de ventas a nivel nacional fue del 18,6%. En cambio, los combustibles premium se mantuvieron estables. En particular, las cifras son: La nafta premium aumentó su demanda 1,08% interanual

El gasoil grado 3: +0,5%.

La nafta Súper cayó 3,42%

El diésel grado 2: -18,63% La baja demanda de combustibles afecta a la rentabilidad de las estaciones de servicio de todo el país, mientras los costos fijos para operar continúan subiendo. Con información del sitio Surtidores.